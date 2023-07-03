控監委高涌誠涉恐嚇檢察官　羅智強批：充當打手

檢察官陳隆翔因前立委段宜康揚言吞曲棍球事件，遭監察院二度彈劾。國民黨立委參選人羅智強成立「反貪腐監察院」，質疑二度彈劾陳隆翔的監委高涌誠護航段宜康免吞曲棍球，涉利用彈劾手段，恐嚇承辦檢察官，今（3）日向台北地檢署按鈴告發高涌誠涉犯恐嚇罪。
記者潘千詩／台北報導
段宜康多年前曾打賭說，如果前國民黨立委林滄敏在彰化縣曲棍球協會任理事長期間，沒有詐領補助款，要當眾吞下3顆曲棍球。當時，在彰化地檢署偵辦該案的檢察官陳隆翔調查後認為林滄敏沒有涉案，以查無不法，將林滄敏不起訴。段宜康因此遭法院判賠定讞，還被網友狂酸吞曲棍球。2019年間段宜康向監察院陳情，結果陳隆翔遭彈劾。
羅智強痛批，高涌誠充當打手，在調查陳隆翔的過程中直接挑明「你不幫我想怎麼解決方法，就是你要逼我們彈劾你」，陳隆翔遭彈劾後，司法界一陣撻伐，法務部也發聲明指，不容監察院以彈劾方式介入處理，職務法庭也判決陳不受懲戒確定，高卻違反「一事不再理」原則，二度彈劾，可惡之極。
羅智強另提到前新竹市長林智堅跟調查官余正煌的論文抄襲事件，在雙方達成和解後，高涌誠隨即重啟調查余正煌過去涉及的舊事，痛批高濫用監委職權、政治追殺，他因此組成「反貪腐監察院」，第一週已檢舉告發高涌誠政治清算基層公務員余正煌等12案。