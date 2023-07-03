水煮料理要吃對！別營養流光還變胖，６觀念吃得更健康。

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嫚嫚營養師表示，水煮相較其他料理方式相對單純，就是將食材放進熱水當中將食物煮熟、撈起來，一般水煮的情況下較不會不會有高溫使油劣變、產生致癌物等影響，且使用油的情況也相對其他料理方式來得少，對於減重、想要吃得清淡一點的民眾是較為健康的選擇。不過，即便水煮是較健康的選擇，也有些營養及健康問題需要留意。
水煮料理多留意３大問題，營養師：煮太久營養降低。
嫚嫚營養師指出，水煮雖然健康，但在水煮過程中也需留意營養素流失的問題，特別是植物性食材當中的水溶性營養素，如8種維生素B、維生素C、各類礦物質、植化素等，在水煮後就容易流失，且煮越久流失越多。而在經過截切後食材的面積也會增加，流失的程度也會更高。若是喝湯還能攝取其中營養，但若是水煮將水倒掉就會錯過這些營養。
另外也需要注意，許多減重者認為水煮熱量較低，可以放心地吃，但卻因為口感較為清淡而加了太多的調味料。這樣除了容易從調味料當中攝取熱量而不利減重，也容易吃得太鹹、鈉攝取過高，進而產生肥胖、三高、代謝症候群等風險。尤其是水煮料理讓人吃得放心的感覺，更會忽略這點，風險也會再提升。
嫚嫚營養師也分享，減重班當中就常見學員詢問，為什麼吃水煮餐都沒有瘦下來，反而漸漸的體重又增加了許多，經了解才發現學員覺得水煮餐太過清淡，在撈起後反而加了太多調味料。
另外，水煮後的料理口感常見較為柔軟，民眾也常容易忽略了咀嚼，咀嚼對於人體健康是個相當重要的動作，除了細化食物幫助消化吸收外，充分的咀嚼也是訓練牙齒的強健，若經常忽略咀嚼牙齒的健康狀況是有可能走下坡的。
水煮料理留意６件事更健康，水也要煮沸，別吃壞肚子！
嫚嫚營養師建議，減重者或飲食較為清淡等偏好水煮飲食的民眾，在進行水煮過程中注意時間，避免煮過久使得營養流失。食材也建議避免切得太細，以免截切面積較大，增加營養流失的機會。調味料也應適中，別因為口味太淡反而加了過多的調味料，調味以天然的蔥薑蒜等辛香料為主較佳。而即便煮後食物較軟，也要充分咀嚼。
另外，水煮也記得先將水煮沸，許多人水煮會是水有熱了就好，但這樣恐怕未達殺菌的效果，除了廚具之外、食材也有可能藏有病菌，吃下肚也就可能輕則腹瀉、重則食物中毒，特別是料理給嬰幼兒、年長者等免疫力不佳者更是要多加留意。
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