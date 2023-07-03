黃國昌、館長親赴民進黨送邀請函　716邀賴清德上凱道

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃國昌則說，此次活動希望各黨總統參選人以及立法院4個黨團派代表出席活動，出席除回應具體訴求以外，這些各黨團推出立委參選人，2024年進入國會後，針對民眾關心的司法改革與居住正義議題，認為過去哪些承諾還沒有做到，哪些需要努力加強，都可以直接向台灣社會表示看法。
黃國昌說，這場活動定位為不分黨派 就會公平邀請各黨代表與總統參選人，看到出來接下邀請函的是副秘書長楊懿珊蠻開心的，自己在當學者時，楊懿珊在台灣智庫服務，兩人曾在公共政策議題上合作、努力過。
黃國昌說，讓台灣民主政治、公共政策更深化，是這十幾年來台灣社會與各政黨努力的方向，也希望楊懿珊向主席賴清德說明，相信大家一起走在台灣民主路上，政策具體實行方法上有不一樣的看法，而公共政策上的討論與就事論事是非常重要的價值，民進黨有什麼不一樣的看法，大家可以公開討論。
黃國昌最後也呼籲，希望不要抹黑或抹紅這個活動，賴清德曾走過這條路（指網軍攻擊），絕對不會贊同這樣的看法，但最近這段時間在網路上看到攻擊感到很難過，這不是台灣民主希望的樣貌。
楊懿珊說，代表主席賴清德接下邀請函，集會遊行是人民民主能量的展現，人民上街表達意見是正向的訴求，民進黨對於人民上街頭表達意見 全力支持，在疫情衝擊下國際經濟秩序重整，此刻是思考資源分配的時間點，由立法院與民間為台灣找出路，讓未來經濟發展跟社會資源有更好 、更合理的轉變。
至於當天主席賴清德是否出席，楊懿珊指出，7月16日當天為民進黨全代會，會評估是否參與，也祝福活動當天平和順利，人民自由表達訴求。而是否派代表出席，楊懿珊回應，全代會是全黨總動員，時間分配上會來做評估。