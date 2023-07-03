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黃國昌、館長親赴民進黨送邀請函　716邀賴清德上凱道

▲黃國昌與「館長」陳之漢到民進黨送邀請函，希望主席賴清德當天出席凱道活動。（圖／記者陳威叡攝，2023.07.03）
▲黃國昌與「館長」陳之漢到民進黨送邀請函，希望主席賴清德當天出席凱道活動。（圖／記者陳威叡攝，2023.07.03）

記者陳威叡／台北報導

時代力量前立委黃國昌與「館長」陳之漢將在本月16日舉行「7月16日上凱道，公平正義救台灣」遊行，繼民眾黨部、國民黨總統參選人侯友宜競總後，最後前往民進黨親送邀請函。館長指出，司法改革與居住正義都是民進黨當年所提政見，但這7年來非常糟糕，希望賴清德能夠親自到場；黃國昌表示，這次活動希望各黨總統參選人與立法院黨團派代表出席，哪些承諾沒有做到或須加強，都可以直接向社會說明，也藉此機會呼籲，不要抹紅或抹黑活動，他看到網路上的攻擊感到很難過，「賴清德走過這條路，他絕對不會贊成。」

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陳之漢受訪表示，上午去了民眾黨部與侯友宜競辦，兩邊的總統參選人都表示會參與活動並支持，承諾當天會到，他希望民進黨主席賴清德也能到場，以前居住正義與司法改革為民進黨所提出政見，但這7年來卻非常糟糕，司法改革不信任度超過8成，房子也越來越貴。

黃國昌則說，此次活動希望各黨總統參選人以及立法院4個黨團派代表出席活動，出席除回應具體訴求以外，這些各黨團推出立委參選人，2024年進入國會後，針對民眾關心的司法改革與居住正義議題，認為過去哪些承諾還沒有做到，哪些需要努力加強，都可以直接向台灣社會表示看法。

黃國昌說，這場活動定位為不分黨派 就會公平邀請各黨代表與總統參選人，看到出來接下邀請函的是副秘書長楊懿珊蠻開心的，自己在當學者時，楊懿珊在台灣智庫服務，兩人曾在公共政策議題上合作、努力過。

黃國昌說，讓台灣民主政治、公共政策更深化，是這十幾年來台灣社會與各政黨努力的方向，也希望楊懿珊向主席賴清德說明，相信大家一起走在台灣民主路上，政策具體實行方法上有不一樣的看法，而公共政策上的討論與就事論事是非常重要的價值，民進黨有什麼不一樣的看法，大家可以公開討論。

黃國昌最後也呼籲，希望不要抹黑或抹紅這個活動，賴清德曾走過這條路（指網軍攻擊），絕對不會贊同這樣的看法，但最近這段時間在網路上看到攻擊感到很難過，這不是台灣民主希望的樣貌。

楊懿珊說，代表主席賴清德接下邀請函，集會遊行是人民民主能量的展現，人民上街表達意見是正向的訴求，民進黨對於人民上街頭表達意見 全力支持，在疫情衝擊下國際經濟秩序重整，此刻是思考資源分配的時間點，由立法院與民間為台灣找出路，讓未來經濟發展跟社會資源有更好 、更合理的轉變。

至於當天主席賴清德是否出席，楊懿珊指出，7月16日當天為民進黨全代會，會評估是否參與，也祝福活動當天平和順利，人民自由表達訴求。而是否派代表出席，楊懿珊回應，全代會是全黨總動員，時間分配上會來做評估。

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