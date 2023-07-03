白黃合傳聞多！民眾黨屢邀黃國昌任不分區　柯文哲更欽點法務部長

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至於黃國昌，則在2015年與其他學運成員、民間勢力組成時代力量，並由黃國昌擔任首任的黨主席。2016年大選，時代力量搶下3席區域與2席不分區立委，躍居第三大黨，黃國昌也憑藉個人犀利問政能力，質詢時屢揭弊案，成為時代力量最具光環的政治明星。
不過到了2018年，局勢有所轉變，柯文哲決定組民眾黨，挑戰藍綠，時代力量則陷入路線之爭，黨內因為要與民進黨維持怎樣的關係，有不同意見，引發退黨潮，黃國昌也請辭黨主席。2020年立委選舉，民眾黨囊括5席不分區立委，時代力量雖保住3席，但黃國昌列在時代力量不分區名單第四位，無緣進入國會，此後黃國昌逐漸遠離政壇與時代力量，在民間組「公益揭弊暨吹哨者保護協會」，繼續揭發政壇弊端。
2020年後，黃國昌與時代力量互動越來越少，反而是與柯文哲合作的傳聞越來越多，2019年，當時還是台北市市政顧問的蔡壁如，就說要讓黃國昌列民眾黨不分區第一位，2020年大選後，柯文哲核心蔡壁如再喊話，想邀請黃國昌擔任民眾黨副主席。今年3月，蔡壁如再次呼籲，想邀請黃國昌擔任民眾黨的不分區立委。不過黃國昌都回應，沒有這回事，希望大家不要消費他。
不過柯文哲與黃國昌兩人私下始終維持不錯的關係，柯文哲卸任台北市長，找了副市長黃珊珊接棒參選，黃國昌公開站台力挺，呼籲民眾投票給黃珊珊，還一度引發軒然大波。柯文哲參選總統後，曾找黃國昌討論司改，柯文哲最後說，「結果聽了半個小時，我就說算了，我還是聘你當法務部長就好，我搞不清楚，我沒辦法」。甚至不論2020年或2024年，柯文哲搭配黃國昌參選的「柯昌配」，也時有所聞。
黃國昌批評藍綠不遺餘力，但對台北市政較多包容，對此黃國昌也曾在臉書上回應，民主政治的常態，是透過競爭讓台灣民主向上提升，民眾黨成立，也必須面對民眾檢驗，很多人對柯文哲有期待，很多人對柯文哲有批判。這些不同觀點與意見，本是民主社會常態，「我不是台北市議員，指責我為何不監督台北市長，根本是莫名其妙。，我最希望的，是大家養成就事論事的習慣。一碼歸一碼，具體談是非。用同一標準，要求所有政黨與政治人物。只有持續這樣做，台灣民主才有未來。」
認識黃國昌的友人觀察，黃國昌當過4年立委，自認在立法院能做的都做了，無奈時代力量只是小黨，要徹底改變台灣的政壇生態，能力有限，因此離開政壇後，黃國昌致力揭發弊案，且很願意分享自己手中掌握的資料，只要對方願意承諾，一定會查辦到底。該友人說，藍綠都執政過，但都不符合人民期待，或許黃國昌是因此，才會對民眾黨有較多期待。