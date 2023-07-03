我是廣告 請繼續往下閱讀
在夏天時人人都「想瘦」，不過嚴格的飲食控管和運動，可能不是適合所有人。台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區針灸科主任蔡曜鍵表示，中醫減重方式為穴位埋線或是針灸療法，搭配適合個人體質的中藥，達到抑制食慾、提高基礎代謝率、局部塑身及瘦身效果，且飲食僅要控制晚餐種類及份量即可。
體重與腰圍超過某個數字後，可能就是重度肥胖的範疇，適當減重也能更加健康，不過蔡曜鍵指出，其中有些人不太適合中醫減重療程，比如孕婦；而未成年或青春期孩童則要經過醫師評估後才可執行。
至於減重的成效，蔡曜鍵也分享兩個案例 43 歲的簡小姐是北部一家醫學中心的護理師，工作繁重壓力大，舒壓方式常常是下班後犒賞自己吃一頓大餐。雖然之前有在其他診所接受減重成功減下 15 公斤，但因飲食習慣及缺乏運動又胖了回來，而且比之前更重。
進行中醫減重治療前，簡小姐體重近 86 公斤（BMI：35），在分級上已算是重度肥胖等級。經過六個多月的中醫減重治療後，體重為 67 公斤，成功減下 19 公斤，腹圍從 105 公分減至 82 公分，減少 23 公分（BMI：27.2），順利脫離對健康有危害的重度肥胖，接近體重過重的等級狀態。
醫提醒：減重不求速成，持之以恆才重要
林小姐 36 歲，工作是全職媽媽，生產完第二胎後，體重直線上升，最主要的是腹圍增加許多，之前常穿小背心就出門，現在出門穿寬鬆的連身長裙仍不易遮住發福體態。治療前體重 71 公斤（BMI：26），腹圍 90 公分，經過四個多月的減重治療後，體重下降至 56 公斤（BMI20.5），腹圍 70 公分，這個夏天林小姐想穿涼快點衣服已不成問題。
蔡曜鍵強調，安全、健康、有效是中醫減重秉持的基本原則，減重不要求速成，一個月減 2 至 4 公斤是合理範圍，持之以恆是必須有的心態，給自己 3 至 6 個月的時間，達成減重目標並培養合適自己的飲食及運動習慣，不僅可以得到自己理想中的體態，也能達到健康不復胖目標。
文／陳韋彤 圖／楊紹楚
諮詢專家：台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區針灸科主任蔡曜鍵
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 夏天更該好好享「瘦」！中醫也有減重良方，但三類人不適用或需評估