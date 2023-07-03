限今天！星巴克、7-11、麥當勞咖啡買1送1　3家手搖飲半價

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統一獅封王優惠進入尾聲，今（3）日是門市最後一天祭出大杯濃萃美式（50元）買1送1、大杯濃萃拿鐵（60元）買2送1。
門市即日起至7月9日期間，CITY PRIMA大杯同品項第2杯10元。另APP推出「清涼一夏7杯組」，指定飲品7杯300元起，包括黑糖珍珠撞奶、檸檬青茶平均單杯43元。
🟡全家：單品第2杯9元
今（3）天一日限定，APP推出「周一單品日」，大杯單品拿鐵、大杯單品美式同品項都是2杯119元，等於加9元就有第2杯，約是5.4折起，可寄杯喝到8月31日。
🟡星巴克：買1送1
今（3）日限定，門市到晚上8時前，買兩杯特大杯飲料，風味、冰熱一致，可享買1送1，每人每次最多買2送2，優惠品項不含星冰樂等部分飲料。
🟡麥當勞：咖啡買1送1
即起至7月31日，在「LINE禮物」通路買電子商品券，經典美式／那堤買1送1，各限量1萬2500組，售完為止。
🟡珍煮丹：外送買1送1
即起至7月12日期間，在外送平台Uber Eats享大杯百香茉莉、百香不知春買1送1。
🟡SIPSHIP：買指定飲品送金萱
即起至7月23日期間，到門市買任1瓶機能性氣泡系列，免費送中杯日晞金萱1杯。
🟡再睡5分鐘：周一買1送1
今（3）日開喝！門市7月份每逢周一推出棉被厚奶蓋全系列買1送1，共4款飲品可選、限同品項，外送及Ocard線上預定不適用優惠。
📍4款買1送1飲品
▪棉被日安紅，大杯75元，平均38元。
▪棉被午茉綠，大杯70元，平均35元。
▪棉被四季金萱，大杯75元，平均38元。
▪棉被鐵觀音，大杯70元，平均35元。