用ChatGPT寫履歷！他狂收面試邀約、獲工作　不被「抓包」有撇步

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此外，該名網友還要求ChatGPT針對面試中會出現的問題提供答案，設定條件是從他的履歷生成相對的答案，以回答面試時會遇到的問題。他也要求ChatGPT幫忙讓求職信能與眾不同並同時讓面試官留下好印象。結果該名網友收到了許多面試的邀請，並且成功錄取夢想工作。
該名網友發文後，隨即引起熱烈討論。另外也有網友「跟進」分享自己將簡歷與想要的職位描述丟給ChatGPT，接著要求它據此加長文章內容並且要寫得吸引人，也真的成功找到比現在更好的工作。
不過也有網友表示，自己ChatGPT寫履歷，但被描述得太誇張，「連我都不知道我竟然還會這些」；也有人表示，「ChatGPT也許可以幫你獲得面試的機會，但是能不能勝任這份工作就要看你的能力。」
根據外媒報導，用ChatGPT幫忙找工作並不稀奇，但人工複核很重要，必須逐條審查。先前還曾發生面試官收到了「近乎完美」的求職信，卻跟他所貼出的徵才內容十分相似，親自實測後確定該求職信是由ChatGPT幫忙寫的。
求職網站Talent.com營運副總裁布爾斯馬（Robert Boersma）曾表示，「如果你的求職信只會使用技術性詞彙，言句空泛，缺乏深度和個性，即使结構合理但缺乏微小細節，那麼招聘人會很有可能看出這是一封AI寫成的求職信。」