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用ChatGPT寫履歷！他狂收面試邀約、獲工作　不被「抓包」有撇步

▲美國OpenAI公司推出的人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT在去年底推出後，立即引發風潮，甚至有人會用來寫履歷。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國OpenAI公司推出的人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT在去年底推出後，立即引發風潮，甚至有人會用來寫履歷。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

由美國OpenAI公司推出的人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT在去年底橫空出世後，隨即在全球各地引爆熱潮。ChatGPT就宛如百科全書，可以幫忙解答、翻譯，甚至還能寫程式、作文。近來有網友分享自己利用ChatGPT撰寫履歷後、求職成功的經驗。

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近來有網友在美國知名論壇Reddit分享，如何借助ChatGPT生成的履歷內容，來獲得多個工作的面試邀約。該名網友透露，自己最初寫了大量履歷，但仍舊找不到適合的工作，但他將個人簡歷以及職位描述、個人專長丟給ChatGPT，並要求AI針對職位內容，量身定做履歷和經驗。

此外，該名網友還要求ChatGPT針對面試中會出現的問題提供答案，設定條件是從他的履歷生成相對的答案，以回答面試時會遇到的問題。他也要求ChatGPT幫忙讓求職信能與眾不同並同時讓面試官留下好印象。結果該名網友收到了許多面試的邀請，並且成功錄取夢想工作。

該名網友發文後，隨即引起熱烈討論。另外也有網友「跟進」分享自己將簡歷與想要的職位描述丟給ChatGPT，接著要求它據此加長文章內容並且要寫得吸引人，也真的成功找到比現在更好的工作。

不過也有網友表示，自己ChatGPT寫履歷，但被描述得太誇張，「連我都不知道我竟然還會這些」；也有人表示，「ChatGPT也許可以幫你獲得面試的機會，但是能不能勝任這份工作就要看你的能力。」

根據外媒報導，用ChatGPT幫忙找工作並不稀奇，但人工複核很重要，必須逐條審查。先前還曾發生面試官收到了「近乎完美」的求職信，卻跟他所貼出的徵才內容十分相似，親自實測後確定該求職信是由ChatGPT幫忙寫的。

求職網站Talent.com營運副總裁布爾斯馬（Robert Boersma）曾表示，「如果你的求職信只會使用技術性詞彙，言句空泛，缺乏深度和個性，即使结構合理但缺乏微小細節，那麼招聘人會很有可能看出這是一封AI寫成的求職信。」

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