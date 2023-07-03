再拋核一廠重啟訴求 侯友宜：上任總統、安全無虞下就會再度啟用
國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜今（3）日上午到中和區拜訪新北市模範父親王見福，在受訪時針對昨日拋出的「核二、核三延役」、「核一能再啟動就啟動」訴求，侯友宜再度承諾，上任總統後核一廠只要經過專家的評估，在安全無虞下就會再度啟用。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，民進黨在整個能源的政策上犯了很多錯誤，尤其確實沒有做到不缺電，非核家園也做不到，所以他上任總統，最重要的政策就是讓民生跟產業用電不缺電；強調核一廠只要經過專家的評估，在安全無虞下就會再度啟用，用這樣態度面對能源政策。
至於台電認為核一廠核廢料仍在爐心無法取出，乾貯設施設施送件都被新北市府卡關，卡乾貯又要重啟核一是自我矛盾的說法，侯友宜強調，在乾式貯存場最主要的表態，是希望在核廢料的貯存上，中央的權責一定要保證，不要永久貯存在新北市。
記者也問到對手、民進黨主席賴清德反對福貿又享受ECFA帶來的福利，侯友宜表示，總統蔡英文曾經說過ECFA是糖衣毒藥，結果呢？ECFA在這幾年造成兩岸有利經濟往來，蔡政府也沒有停過；強調今天在談ECFA跟福貿，不要自己打自己人的臉，這是自相矛盾的。