快訊／蔡徐坤神隱8天道歉了！親上火線回應「一夜情真相」
中國大陸歌手蔡徐坤，遭爆料2021年和C姓女子發生一夜情，蔡母在女方懷孕後要求墮胎。蔡徐坤沉寂8天後，今（3）日在微博道歉與回應：「我和C女士的交往均屬雙方自願。」他提到彼此「私事」已於2021年妥善解決，沒有未成年、強制墮胎不法行為。
記者黃雅琪/綜合報導
蔡徐坤聲明文章提到：「兩年前我處於單身狀態，與C女士有過交往，雙方之間的私事已經在2021年妥善解決，彼此沒有進一步的糾葛。」他強調，與C女士的交往均屬「雙方自願」，沒有「女方為未成年」、「強制墮胎」等違法行為，蔡徐坤希望外界不要散播或誤信謠言。
「這個教訓對我來說是慘痛的，這兩年的時間裡，我也在自責和懊悔中。」蔡徐坤向歌迷們和關注他的媒體朋友們道歉，並承諾道：「我會嚴格約束自己的言行，接受大眾和社會監督。」最後，蔡徐坤不忘請大家尊重和保護當事人C女士的個人隱私。
蔡徐坤微博全文
大家好，我是蔡徐坤。近日網路上出現關於我的諸多話題，很抱歉因此占用了大家的時間與關注。兩年前我處於單身狀態，與C女士有過交往，雙方之間的私事已經在2021年妥善解決，彼此沒有進一步的糾葛。
需要在此向大家和媒體澄清的是，我和C女士的交往均屬雙方自願，既不存在「女方為未成年」的情況，也不存在所謂的「強制墮胎」，不涉及違法行為。懇請相關自媒體不傳謠、不信謠。
這個教訓對我來說是慘痛的，這兩年的時間裡，我也在自責和懊悔中。再次向一直支持信任我的歌迷們道歉，向一直關注我發展與成長的媒體朋友們道歉。今後，我會嚴格約束自己的言行，接受大眾和社會監督。也請大家尊重和保護當事人特別是C女士的個人隱私。