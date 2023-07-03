分科測驗4.2萬人報考、暴增45%　專家：鐘擺效應、頂大競爭更激烈

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網路傳言，因111學年申請入學缺額破萬，最後回流到分發入學招生管道，讓不少報考分科測驗的考生「低分高就」，考上比預期好的校系，導致今年許多考生放棄申請入學二階甄試，決定拚分科測驗來參加分發入學管道。
大考中心表示，112學年分科測驗整體報名人數與過去相較，人數與109指考（4萬3754名）及110指考（4萬918名）報名人數相當，而111分科測驗報名人數為近年最低（2萬9086名），經評估為受111學年度推行新制而影響考生在選擇不同升學管道時的報考意向。
根據大學考試入學分發委員會、大學甄選入學委員會資料顯示，112學年分科測驗核定名額約2.2萬個，繁星推薦缺額1330個、申請入學缺額逾1.6萬個，加上其他招生管道的缺額，將全部流到分發入學使用，預估今年分發入學管道的招生名額將達到4.2萬個，比去年略增。
藍天予表示，今年報考人數比去年多了45%，競爭激烈程度可想而知，要比照去年報考人數少、回流名額增加，導致「低分高就」的情況恐怕有困難，因為今年考生人數增加、競爭變激烈，再加上今年台清交成政的學測名額使用率提升，回流到分發入學管道的名額減少，更多學生競爭更少名額，將導致門檻提升，且分科測驗比學測穩定度更高，預期難度會跟過去差不多，因此頂大競爭將特別激烈，反觀頂大以外的校系，整體回流名額有增加，競爭程度應該會是持平狀態。
台灣大學教務處註冊組長李宏森日前提到，今年通過台大申請入學1階篩選的考生，參與第2階段的比率為76%，比去年83%略降，向其他大學探聽，各校也都有下降趨勢，可能真有「鐘擺效應」。
他今天接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，今年分科測驗人數大增，印證先前的猜測，最主要原因是，有些考生在申請入學覺得不理想，看到去年分科測驗有低分高就的狀況，為了錄取更好的校系，就出現鐘擺效應，去拚分科測驗、分發入學，但是否導致分科測驗更難考，還不確定，只能預期「低分高就」的狀況會較去年減緩，提醒考生加強努力與準備，今年分科測驗的競爭狀況，會比去年更具挑戰。