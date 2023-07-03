金曲樂團宇宙人的5件事　全是建中高材生、團名和奧運選手有關

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小玉和阿奎讀建國中學時，因為打籃球認識，兩人興趣相投，畢業後開始組團寫歌、玩音樂，後來阿奎高中熱音社學長、擅長貝斯的方Q才加入，不過小玉坦言高中時期不太愛唸書，甚至考過零分，2004年9月，3人於玩家練團室師大店正式成團，隔年參加墾丁春吶音樂祭，獲得唱片公司青睞，拿下一只經紀合約，出道後還多次以傑出校友身分回母校表演。
團名靈感來自外國奧運選手
2004年上大學前的暑假、雅典奧運舉辦期間，小玉和好友前往日本參加街舞活動，回飯店看賽事轉播時，一名多明尼加籍的跨欄選手費利克斯桑切斯（Félix Sánchez）正準備參加決賽，賽前熱身，費利克斯突然打開掛著手上的LED發光手環，跳起自創舞步，沉浸在自己的宇宙裡，他最後奪下該項目金牌，小玉與友人靈光乍現，蹦出一句話：「這個人好宇宙！」團名因而誕生。
方Q媽媽幫忙寫歌
方Q受訪時曾透露，媽媽很喜歡幫宇宙人的創作出點子，先前常常建議「你們的音樂一定要跟茶結合才會紅」，一唸就唸好幾年，甚至某天早上還自己寫出了歌詞，歌名為〈一起來喝茶〉，其中一句歌詞「宇宙人愛茶喝茶就是不找碴」十分逗趣，宇宙人把這可愛的創作視為秘密單曲，有趣的是，宇宙人去年3月和手搖飲品牌合作，算是完成方Q媽媽的心願。
宇宙人解散危機？
2009年，宇宙人發行《宇宙人同名專輯》，此前，貝斯手范仲瑜、A達、鼓手李東祐、魏胖相繼出走，小玉和阿奎又面臨入伍，即便當時樂團已經小有名氣，但解散的危機其實一直都存在，小玉曾說出心中擔憂，怕退伍後會不會就不玩音樂了，坦言當時心情很茫然，不過憂心歸憂心，他強調從來沒有想過要放棄。
不玩音樂要做什麼？
宇宙人過去受訪聊到，如果不玩音樂要做什麼，小玉說想要開一家店，下午賣咖啡晚上賣酒，店裡放自己喜歡的音樂，如果有展演空間更好，可以幫助其他樂團曝光，阿奎則是開一家音響店，方Q說應該會開樂器行，也有可能去賣茶葉。
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