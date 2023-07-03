投行展望Q3多空交雜　投資3方向布局、創造入市時機

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再來看看貨幣市場資金的規模卻突破新高來到5.4兆美元，代表市場資金並未全面湧入股債資產，而是往風險低的金融工具避險與資金停泊，市場仍處在「半信半疑」的階段，就過去經驗來看，市場心態並未全面翻多，也營造了進場布局的良機。
國泰投顧認為，下半年投資建議朝三個方向布局，可兼顧機會並平衡風險。Quality優質策略：看好具有低景氣相關並具有高定價能力的優質品牌企業，這些公司顧客忠誠度高、營收可預測性高、股價的波動度也相對較低，特別適合景氣趨緩期間作為投資組合中股票的核心布局壓艙石。
Trend趨勢策略：國泰投顧看好長期成長型企業的股價爆發力與發展潛力。今年搭上AI議題的公司股價自然表現不俗，尤其成長產業在去年通膨與升息的洗鍊後，許多破壞式創新的企業實力依舊堅強，相信成長股洗盡鉛華後今年仍具有表現空間。
Turnaround轉機策略：今年非美市場當以日本市場表現最為強勁，除了受惠於低率環境的支持引導弱勢日圓之外，日本率先開啟國門迎來消費大潮也是關鍵因素，加上今年股神巴菲特對日股的關愛引領外資跟風，諸多利多因素匯聚，未來日股行情仍不容小覷。此外，可轉債兼具股債特質的優勢，下檔風險相對低又能參與股市上行的機會，在債券市場領域具有其獨特性，也可納為投資組合的基本配置。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。