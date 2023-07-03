影／池上「金城武樹」受盡風災、車撞　日樹醫回診估健康度

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然而2014年7月受到麥德姆颱風影響，「金城武樹」倒下，長榮航空邀請日本樹木醫緊急治療，此後金城武樹又經歷過車輛撞擊、缺水乾枯等危機，皆在樹木醫師照護下逐漸恢復健康。
今年是長榮航空加入星空聯盟屆滿十週年的里程碑，也是長榮認養「金城武樹」邁入十週年之際，長榮航空與立榮航空再度共同邀請日本樹木醫山下得男，以及大安森林公園之友基金會團隊前往池上回診。
如今「金城武樹」改名為「奉茶樹」，孫嘉明說明，合約都有年限，合作年限到了以後，因為持續有奉茶，便改名為奉茶樹。台東縣長饒慶鈴也說很棒，奉茶是一種感恩的行為，意義深遠。孫也期盼，這件與社會共融的成功案例，能起拋磚引玉的效應，激發更多的企業永續地方發展。
奉茶樹的主治醫師山下得男在疫情3年來也一直心繫他一手救起的這棵茄苳樹，他表示，每次日本發生重大災害時，台灣各界都會及時伸出援助之手，許多日本民眾對台灣人懷有極大的感激之情，很高興能夠透過奉茶樹的活動得以回報感謝之意。
山下得男指出，2014年數木倒伏狀態是非常危險的，當時有進行急救的措施，目前回診後，看來損傷狀況較為安定，枝葉也成長茂密，生態狀況佳，整棵樹木狀態都是恢復良好的，若幫樹木健康度評分，滿分為100分的話，奉茶樹有85分。
大安森林公園之友基金會是當時奉茶樹遭颱風吹倒時，協助引薦日本樹木醫來搶救的關鍵推手，基金會副執行長陳鴻楷說，何其有幸一棵樹在倒下後，被救治扶正、超過5次的複診與每年追蹤關心。
陳鴻楷也說，樹木傷口基本上都已經包覆住了，本來有大範圍縱裂的部分，現在也只剩一個小裂痕，其餘傷口也都已癒合，歷經根系生長空間的爭取、土壤改良與定期修剪養護，至今已近十年的陪伴，很開心看到奉茶樹不僅恢復生機持續守護台東池上，更成為全台友善護樹的典範，向外傳遞正確護樹知識的種籽。