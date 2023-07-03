勞動部青年就業計畫先僱後訓協助適應職場環境 創造勞雇雙贏

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27歲的林祥傑畢業於屏東大學教育學系，退伍後他面臨了求職的挑戰。他希望能夠學習一門專業技能，建立自己未來的職業基礎。在求職困境中，祥傑偶然得知日系汽車大廠正在招聘，儘管他沒有相關經驗，但他積極應徵熔接技術人員的職位並成功被錄取。
他利用勞動部「青年就業旗艦計畫」提供的工作崗位訓練，由公司的職場導師指導，逐漸熟悉工作內容並適應職場環境。在經過6個月的訓練後，祥傑的熔接技術得到了很大的提升，並且在結訓後獲得了10%的薪資調整。
日系汽車大廠主管表示，工廠面臨嚴重的人才缺口，難以找到有經驗的師傅，幸好有勞動部推出的「青年就業旗艦計畫」，讓公司利用政府資源，培養缺乏相關經驗的年輕人，實現技術的傳承。祥傑是一個很好的例子，儘管沒有工科背景，他選擇了熔接部門，從零開始學習，認真對待每一次熔接任務，逐漸追趕上專業師傅的進度，並獲得了公司的肯定。
勞動部高屏澎東分署長郭耿華表示，「青年就業旗艦計畫」採取先僱後訓的實踐訓練方式，資深指導人員的協助讓年輕人在實際工作中學習，快速適應職場環境並熟悉工作內容。自112年7月1日起，訓練期間的薪資達到34,000元，雇主還可以享受高達54,000元的補助。勞動部所推動的「投資青年就業方案第二期」，致力於投資和增值年輕人的未來。