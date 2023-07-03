PLG／夢想家董事長異動！張承中「個人規劃」告別球團　田壘接任

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張承中表示，夢想家已經成立六年了，曾感受過滿場的歡呼，也扎實的走過一段很辛苦的日子，「現在在總經理及經營團隊的運營之下，夢想家的體質很健康，也十分穩健，真的讓我們都感到很欣慰。」
談到新任董事長田壘，張承中更提到，夢想家球團一直都有栽培球員進入管理層的想法與計畫，田壘是台灣籃壇具有指標性意義的傳奇球員，不僅個性好、人緣佳，他所擁的人格特質也非常適合代表夢想家，「他在退休後的兩個球季也協助處理非常多球團事務，更成功幫助球員成長，很開心能夠這樣一棒接一棒，不僅達到我們所期待的傳承，更是夢想家人們一路相伴的相信與盼望。」
田壘擁有20年籃球賽場經驗，曾參與SBL（超級籃球聯賽）、CBA（中國男子籃球職業聯賽）、ABL（東南亞職業籃球聯賽） 以及PLG（台灣男子籃球聯盟）之聯賽，球場上成就無數，不僅曾獲多座冠軍及多項個人獎項，也在18歲就扛下中華隊國手責任，更是少數挑戰NBA夏季聯賽的台灣球員，無疑是2000年以來台灣最具代表性的籃球選手之一。
高掛球鞋後，他加入夢想家管理層擔任球員發展總監，持續以不同方式協助台灣籃球發展。談到張承中卸任，新任董事長田壘表示，「中哥在籃球圈的熱情與付出大家都有目共睹，雖然球團充滿不捨，不過依舊給予滿滿祝福與支持！」田壘也提到，非常謝謝董事會及經營團隊的信任，未來自己也會珍惜、把握這份傳承的用心，持續堅守崗位為全體盡心盡力，「除了會著眼於新賽季，更期待能與團隊一同將眼光放遠，深耕在地也接軌國際，跟著夢想家一直不停的成長、茁壯！」