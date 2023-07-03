紐西蘭總理訪中談經貿　專家：印太戰略出現弱點

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美國之音（VOA）今天報導，希金斯6月30日結束在中國為期多天、多城市的訪問，期間會見習近平、李強等高層官員，強化與中國的雙邊關係。專家認為，紐西蘭與澳洲在抗中立場上有所差異，但兩國持續改善與中國的關係，將造成印太戰略的弱點。
報導指出，希金斯此行淡化中國侵犯人權、台灣緊張局勢以及北京默許俄羅斯全面入侵烏克蘭的任何批評，稱許這次會晤重新確認兩國之間的重要經濟聯繫。另一方面，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）6月25日也表態將在「適當」的時候確定訪問中國的日期。
台灣東海大學政治系教授林子立表示，紐西蘭每年出口將近200億美元（約新台幣6220億元）的農產品、乳製品到中國，因此會特別主動維繫與中國的關係，而中國重視紐西蘭，是因為它是中國樣版宣傳，同時又是能夠跟民主國家搞好關係的一個重點國家。
林子立指出，相較之下澳洲更擔心中國的侵略，因此澳洲更扈從美國的外交政策，特別是在印太戰略上的抗中立場，但紐西蘭一直避免碰觸這個問題。
前台灣駐澳洲代表林松煥對美國之音表示，紐澳兩國總理都對於訪問中國感興趣，顯示各自國內製造業不振，又很難找到替代市場，也無法找到像中國這麼大的單一市場，所以不可能有實質意義的抗中。但紐澳經濟過度依賴中國市場，成為印太戰略的一項結構性弱點。
林松煥說，紐澳向來都是經貿依賴中國，國家安全上仰賴美澳紐聯盟，用兩手策略應對中美戰略競爭，基本上從未抗中，紐澳只是防範中國而已。而紐澳相繼改善與中國的關係，不僅將弱化印太戰略合作夥伴關係，並且將給中共可乘之機，各個擊破拉攏。
但澳洲坎培拉大學審議民主與全球治理中心研究員羅立佳認為，紐澳與中國強化雙邊關係並不會對印太區域的勢力均衡有很大的影響。
他表示，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）政府的對中政策一直不是圍堵中國，而是維持現狀，也就是在減緩中國軍事擴張速度的同時，尋求澳中經貿合作的最大空間。
美、英、加、紐、澳這5個國家共同組成情報分享聯盟，稱之為「五眼聯盟」（Five Eyes）。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1120703