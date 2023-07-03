瓦格納兵變　中國重新思考中俄關係

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紐約時報中文網3日報導引述中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所研究員肖斌表示，中國認知到蒲亭政府其實內部政治上是較脆弱的，這種脆弱性以前就存在，在俄烏戰爭爆發後，這種脆弱性被加大了。
肖斌指出，俄羅斯現在發生任何政權更迭，都會使中、俄重新評估兩國關係；中國會擔心俄羅斯的新領導人重新調整國家，倘若對美國採取更友好姿態，可能會使中國在與美競爭中陷入孤立，面臨更大壓力。
前中國情報分析師卡爾弗（John Culver）認為，在更加極端情況下，北京、莫斯科關係惡化恐使軍隊重新於中、俄接壤邊境重新部署，這會損害中國在其他地區的利益。
卡爾弗剖析，中國減少中、俄邊境軍隊數量，這能使其為台灣海峽、南海或與印度等可能發生的更大衝突作準備；俄羅斯現在已發生的事情尚不足以讓中國重新思考軍事部署問題，但卻讓他們第一次有理由思考，是否需要這樣做。
澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛說，北京也許會考慮加快努力，讓俄羅斯做出更多讓步，中國的首要目標可能是獲得更多的俄羅斯技術，另為西伯利亞力量2號（Power of Siberia 2）天然氣管道爭取更優惠條件，這有助於將以前流向歐洲的俄羅斯天然氣供應轉向中國。
報導指出，中國已為支持俄羅斯付出相當大的代價，俄烏戰爭加劇中、美緊張關係，損害中國在與歐洲關係改善上的努力，烏克蘭的反擊也令全球更加關注中國在台灣議題上的侵略立場。
中國主流輿論支持俄羅斯，不過已有其他學院意見明確提醒，俄烏戰爭損害了中國的世界地位。
中國清華大學國際關係學者閻學通日前對媒體表示，美國沒有派兵保衛烏克蘭，不過北約成員國增加了其在亞太地區能見度，「從安全角度來看，這場戰爭沒有增加中國的國家安全，反而使中國面臨更多的安全威脅」。（編輯：曹宇帆）1120703