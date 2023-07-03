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瓦格納兵變　中國重新思考中俄關係

▲瓦格納傭兵集團兵變迅速平息，卻已讓克里姆林宮顏面盡失。分析指出，這個事件恐迫使北京思考，倘若俄羅斯總統蒲亭垮台，中國的地緣政治、經濟和領土等利益將受何影響。（圖／美聯社／達志影像）
▲瓦格納傭兵集團兵變迅速平息，卻已讓克里姆林宮顏面盡失。分析指出，這個事件恐迫使北京思考，倘若俄羅斯總統蒲亭垮台，中國的地緣政治、經濟和領土等利益將受何影響。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者李雅雯台北3日電）瓦格納傭兵集團兵變迅速平息，卻已讓克里姆林宮顏面盡失。分析指出，這個事件恐迫使北京思考，倘若俄羅斯總統蒲亭垮台，中國的地緣政治、經濟和領土等利益將受何影響。

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瓦格納傭兵集團（Wagner）短暫兵變，動搖蒲亭（Vladimir Putin）堅不可摧形象，可能導致中國重新思考密切的中俄關係，甚至進而保持距離；因為中國領導人習近平基於抗美等共同利益押寶俄羅斯的長期賭注，必須在蒲亭持續掌權基礎上才有效。

紐約時報中文網3日報導引述中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所研究員肖斌表示，中國認知到蒲亭政府其實內部政治上是較脆弱的，這種脆弱性以前就存在，在俄烏戰爭爆發後，這種脆弱性被加大了。

肖斌指出，俄羅斯現在發生任何政權更迭，都會使中、俄重新評估兩國關係；中國會擔心俄羅斯的新領導人重新調整國家，倘若對美國採取更友好姿態，可能會使中國在與美競爭中陷入孤立，面臨更大壓力。

前中國情報分析師卡爾弗（John Culver）認為，在更加極端情況下，北京、莫斯科關係惡化恐使軍隊重新於中、俄接壤邊境重新部署，這會損害中國在其他地區的利益。

卡爾弗剖析，中國減少中、俄邊境軍隊數量，這能使其為台灣海峽、南海或與印度等可能發生的更大衝突作準備；俄羅斯現在已發生的事情尚不足以讓中國重新思考軍事部署問題，但卻讓他們第一次有理由思考，是否需要這樣做。

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛說，北京也許會考慮加快努力，讓俄羅斯做出更多讓步，中國的首要目標可能是獲得更多的俄羅斯技術，另為西伯利亞力量2號（Power of Siberia 2）天然氣管道爭取更優惠條件，這有助於將以前流向歐洲的俄羅斯天然氣供應轉向中國。

報導指出，中國已為支持俄羅斯付出相當大的代價，俄烏戰爭加劇中、美緊張關係，損害中國在與歐洲關係改善上的努力，烏克蘭的反擊也令全球更加關注中國在台灣議題上的侵略立場。

中國主流輿論支持俄羅斯，不過已有其他學院意見明確提醒，俄烏戰爭損害了中國的世界地位。

中國清華大學國際關係學者閻學通日前對媒體表示，美國沒有派兵保衛烏克蘭，不過北約成員國增加了其在亞太地區能見度，「從安全角度來看，這場戰爭沒有增加中國的國家安全，反而使中國面臨更多的安全威脅」。（編輯：曹宇帆）1120703

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