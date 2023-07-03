抗高溫！7-11開賣放大6倍「巨無霸」多多　全家霜淇淋9元

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7-ELEVEN涼夏冰品大玩創意風，中秋預購推出虹牌油漆和枝仔冰城合作的「乳焦似漆冰淇淋」，使用乳膠漆造型桶盛裝牛奶糖冰淇淋，每桶750公克、售價259元；還有放大6倍瓶身的「紅太陽巨無霸優多綠茶」，在乳酸菌飲品加入茉香綠茶，平均每罐119元。
至於一曝光就搶盡眾人目光的「蚊香餅乾」，則是鱷魚蚊香跟胖肉舖攜手合作，將肉鬆拌入蚊香造型的餅乾中，另有每月賣出上萬罐的「虹牌油漆×薯童瑤三色芋薯片」，預計成為今夏最熱門的打卡焦點。
距離中秋節還有近3個月，7-ELEVEN已搶先販售近20款「單入裝月餅」，除了老牌熱銷款之外，今年獨家推出附贈箴言的「奇華迷你至尊月餅」，以及新超人力霸王包裝的「郭元益廣式鹹蛋月餅」，任選3款享9.2折。
霜淇淋口味查詢、9元好康
全家則於7月5日開賣霜淇淋最新口味，這次找來手百萬YouTuber千千聯手，一口氣推出「木瓜牛奶」及「椰椰奶奶」兩種口味霜淇淋。木瓜牛奶霜淇淋將在全台約700間雙口味門市上架，椰椰奶奶霜淇淋則在全台1300間單口味門市販售，可使用「霜淇淋地圖」查詢每間店販售的口味。
因應新口味上市，APP今（3）日起至7月7日限時5天，推出5支168元快閃優惠，平均每支34元，相當於6.9折。此外，7月8日至7月12日、7月19日至7月23日，在這指定10天裡到全家取件，就可獲得霜淇淋9元優惠券，每個包裹送1張，不限口味均可兌換。