新北土城資源回收廠大火！濃煙竄天　52車、131名消防員趕往馳援

抗高溫！7-11開賣放大6倍「巨無霸」多多　全家霜淇淋9元

▲力抗高溫，7-11推出瓶身放大6倍的「巨無霸優多綠茶」，全家限定10天開吃「9元霜淇淋」。（圖／業者提供）
▲力抗高溫，7-11推出瓶身放大6倍的「巨無霸優多綠茶」，全家限定10天開吃「9元霜淇淋」。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

暑假開跑，伴隨高溫有感，超商業者大力搶攻炎夏商機。7-11推出「虹牌油漆冰淇淋」、瓶身放大6倍的「巨無霸優多綠茶」，以及超搶眼的鱷魚蚊香造型餅乾；全家今（3）則亮相霜淇淋最新口味，聯名美食YouTuber千千推出木瓜牛奶、椰椰奶奶雙口味，哪裡買、如何用9元爽吃，重點報你知。

我是廣告 請繼續往下閱讀
巨無霸優多綠放大6倍
7-ELEVEN涼夏冰品大玩創意風，中秋預購推出虹牌油漆和枝仔冰城合作的「乳焦似漆冰淇淋」，使用乳膠漆造型桶盛裝牛奶糖冰淇淋，每桶750公克、售價259元；還有放大6倍瓶身的「紅太陽巨無霸優多綠茶」，在乳酸菌飲品加入茉香綠茶，平均每罐119元。

▲7-11中秋預購冰品大玩創意風。（圖／業者提供）
▲巨無霸優多綠茶12罐1428元、乳焦似漆冰淇淋259元。（圖／業者提供）
至於一曝光就搶盡眾人目光的「蚊香餅乾」，則是鱷魚蚊香跟胖肉舖攜手合作，將肉鬆拌入蚊香造型的餅乾中，另有每月賣出上萬罐的「虹牌油漆×薯童瑤三色芋薯片」，預計成為今夏最熱門的打卡焦點。

▲胖肉鋪鱷魚蚊香造型餅乾289元。（圖／7-ELEVEN提供）
▲胖肉鋪鱷魚蚊香造型餅乾289元。（圖／7-ELEVEN提供）
距離中秋節還有近3個月，7-ELEVEN已搶先販售近20款「單入裝月餅」，除了老牌熱銷款之外，今年獨家推出附贈箴言的「奇華迷你至尊月餅」，以及新超人力霸王包裝的「郭元益廣式鹹蛋月餅」，任選3款享9.2折。

▲新超人力霸王廣式鹹蛋月餅115元。（圖／7-ELEVEN提供）
▲新超人力霸王廣式鹹蛋月餅115元。（圖／7-ELEVEN提供）
霜淇淋口味查詢、9元好康
全家則於7月5日開賣霜淇淋最新口味，這次找來手百萬YouTuber千千聯手，一口氣推出「木瓜牛奶」及「椰椰奶奶」兩種口味霜淇淋。木瓜牛奶霜淇淋將在全台約700間雙口味門市上架，椰椰奶奶霜淇淋則在全台1300間單口味門市販售，可使用「霜淇淋地圖」查詢每間店販售的口味。

因應新口味上市，APP今（3）日起至7月7日限時5天，推出5支168元快閃優惠，平均每支34元，相當於6.9折。此外，7月8日至7月12日、7月19日至7月23日，在這指定10天裡到全家取件，就可獲得霜淇淋9元優惠券，每個包裹送1張，不限口味均可兌換。

▲全家最新口味「木瓜牛奶」霜淇淋。（圖／業者提供）
▲全家最新口味「木瓜牛奶」霜淇淋。（圖／業者提供）

今日限定！星巴克、7-11咖啡買一送一　3家人氣手搖半價

統一獅封王優惠來了！7-11咖啡「連4天」買1送1　全家拿鐵也半價

全家霜淇淋新口味開賣！聯名千千推木瓜牛奶、椰椰奶奶　9元爽吃

全家霜淇淋9元又來了！「木瓜牛奶」口味也能換　7-11冰淇淋半價

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀