美國記者貝書穎新書　指中國經濟武器化對抗世界

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中國政府自2019年起拒絕向貝書穎發出記者簽證，她無法再入境中國。貝書穎現在是美國政治網媒「Axios」派駐台北的記者。
貝書穎表示，「中國已經全面將其極權價值觀和經貿成功掛鉤」，並將經濟和市場「武器化」，以脅迫民主國家和在中國營運的跨國企業，來維護其國家形象或地緣政治利益。
根據澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」今年2月發布的報告，中國於2020至2022年對19國進行過73起經濟脅迫的外交手段，其中對澳洲的脅迫最大，高達21起，其次是立陶宛有11起和台灣有8起。
貝書穎說，澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）於2020年4月呼籲對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的起源進行獨立調查，因而惹怒中國對澳洲葡萄酒徵收懲罰性關稅，澳洲翌年對中國的葡萄酒出口銷售額暴跌超過9成。
中國也以海關檢疫、重金屬成分超標為藉口，拒絕澳洲龍蝦進口，背後是為了報復澳洲響應美國號召，在5G網路建設中以國家安全為由排除中國的華為。
隨著中澳關係惡化，中國還禁止澳洲的鐵礦砂、大麥和煤炭等進口。不過基於對澳洲鐵礦石的依賴，中國的進口量未減反增。
她又說，中國於2010年禁止挪威鮭魚進口，是為了報復挪威頒發諾貝爾和平獎給已故中國民主人士劉曉波，足以證明中國「以商逼政」的脅迫。
報導指出，隨著中國經濟脅迫問題日益嚴重，七國集團於5月的廣島峰會發布公報，揚言將團結因應，包括採取「去風險化」，而非「脫鉤」的策略來減少對中國的依賴，並降低因中國各種「經濟脅迫」而受創的風險。
對此，貝書穎說，樂見民主國家跨出重要的一步，更建議美國應該立法，包括提高在中國營運的美國公司申報透明度，甚至列出對經濟脅迫行為的明確罰來抗衡中國的脅迫。
她說，最重要是西方國家要建立一套「民主經濟治國術」，重新將民主價值和經貿掛鉤，只要中國違反國際承諾，箝制言論自由等，就應受到經濟制裁，甚至充當中國政府打手的中企也應被列入禁止往來的黑名單，反制中國的「極權經濟治國術」。
貝書穎又呼籲跨國企業不要輕易對中國屈服。她說，中國國家主席習近平6月會晤美國國務卿布林肯（Antony Blinken）前，先與微軟的比爾蓋茲（Bill Gates）會面。此前特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也訪問中國。
貝書穎說，中國想顯示即使美國政府對中國強硬，中國也有自己的管道繞過美國的法律及外交途徑，跟美國最有錢、有權的階級直接溝通。（編輯：陳沛冰/唐佩君）1120703