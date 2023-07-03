李永得接任中央社董事長　曾嬿卿首位女社長

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李孟諺致詞指出，中央社身為國家通訊社，秉持正確、領先、詳實、客觀的新聞專業原則，充分發揮新聞影響力、掌握新聞脈動，也透過駐地特派員與中英日等多語平台，在變遷時代下持續成為中流砥柱，為台灣在國際發聲，也讓國際正確信息傳遞給國人。
李孟諺表示，尤其近年對岸認知作戰越來越嚴重，有排山倒海的置入性訊息，諷刺台灣多危險，炫耀中國成就，目的就是要讓台灣不戰而屈，同時國際對台灣認知也受大外宣影響。面對重重挑戰，他希望中央社能在李永得帶領下，助台灣一臂之力，行政院也會全力支持。
劉克襄感性分享，6年前第1天到中央社上班，發現電梯壞掉，得爬樓梯赴社內辦公，從那天起，他努力更新社內硬體建設，同時對「軟體」建設也感到自豪。在他宣布卸任下班時，許多讀者肯定並感謝中央社在這6年媒體亂象之下，持續發揮穩定力量，也藉由「我是海外特派員」活動育成年輕世代。他相信李永得會帶著中央社為國家帶來正面堅強力量。
李永得說，20年前意外從新聞界進入政府體制，現在又意外回到新聞界，彷彿像回到自己鄉土田園，很榮幸能擔任台灣歷史最悠久的國家通訊社董事長，會和大家一起對未來做努力。
他強調，民眾的信任是媒體存在的理由與價值，他會盡全力在假新聞、錯誤訊息漫天時代下，持續提供客觀、公正且正確的訊息給所有民眾，也讓世界了解台灣。
在稍後的第10屆董監事會議中，宣布中央社第10屆社長由副社長曾嬿卿升任，副社長職缺由總編陳正杰擔任；總編輯和總監分別為王思捷與梁惠玲。曾嬿卿表示，未來將強化國際與文化新聞。
中央社董事名單包含台大歷史系教授陳翠蓮、台大台文所教授黃美娥、導演阿洛．卡力亭．巴奇辣、作家朱宥勳、資深媒體人張典婉、台灣人工智慧實驗室內容執行長黃兆徽、政大傳播學院教授劉慧雯、政大傳播學院助理教授級專業技術人員李怡志、上報社務顧問胡鴻仁、中原大學商業設計學系兼任副教授級專業技術人員張振明、前外交部駐義大利代表處代表易榮宗、財團法人願景工程基金會執行長羅國俊、社團法人台灣民主實驗室理事長沈伯洋及中央社工會代表葛明鳳。
3名監事為玫瑰道明法律事務所所長邱晃泉、台大會計學系暨研究所教授林嬋娟與國際通商法律事務所執行合夥律師邵瓊慧。（編輯：管中維）1120703