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家中「吃電怪獸」排名公開！專家揭真實耗電度數：第1名碾壓全場

▲台灣每到夏天十分炎熱，同時又有夏月電價制度實施，許多民眾都希望能省一度電就是一度電。（示意圖／翻攝pixabay）
▲台灣每到夏天十分炎熱，同時又有夏月電價制度實施，許多民眾都希望能省一度電就是一度電。（示意圖／翻攝pixabay）

記者潘毅/綜合報導

位處副熱帶的台灣每到夏天十分炎熱，但同時又有夏月電價制度實施，許多民眾都希望能省一度電就是一度電，但卻又時常不知道家中「吃電怪獸」藏在何處。對此，就有專家出面盤點家中10大吃電怪獸，其中第一名更是不出意外，甚至在日常使用情況下的耗電量大贏第二名兩倍以上。

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▲冷氣的除濕功能盡量少用！不僅耗電功率比除濕機高，且還會讓冷氣機內濕度大幅提升，清洗冷氣的費用也會提高喔！（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲近年雖有許多節能變頻冷氣推出，但由於民眾在夏季的使用時間頗長，依舊是吃電怪獸冠軍得主。（示意圖／翻攝PhotoAC）
怡和家電店長強先生近期在YouTube頻道上盤點家中「最耗電的電器」前10名，同時分享在日常使用情境下的真實「耗電度數」，讓民眾可以更好判斷如何省電。

🟢家庭日常生活「吃電怪獸」排行

第10名：烘碗機
使用一次消耗功率大約是200瓦，若以每天常態使用1小時的情況計算，大概一個月會消耗6度電。

第9名：微波爐
與烘碗機相同，都是會加熱的電器，只是微波爐單次消耗功率為1200瓦，使用則時間較短，一個月消耗也大約是6度電

第8名：電鍋
單次消耗功率800瓦，以每次煮一次飯使用半個小時來計算，一個月使用下來大概消耗12度電

第7名：乾衣機
單次使用消耗功率1200瓦，若以每天使用20至30分鐘，一個月消耗12度電

第6名：除濕機
單次使用消耗功率285瓦，以多數家庭常態使用模式3個小時計算，一個月消耗26度電。

第5名：電冰箱
平均消耗功率為130瓦，但因為必須24小時運轉，因此一個月使用下來大約消耗47度電

第4名：熱水開飲機
平均使用功率大約為800瓦，每天使用2小時(指加熱的時間)，一個月下來要耗48度電

第3名：電熱水器
消耗功率為超級高的6000瓦，使用在洗澡前的單次加熱，一個月下來大概消耗60度電

▲在冬天時洗上熱水澡是最幸福的一件事，也有不少家庭早已換成「電熱水器」。（示意圖，與內文無關／NOWnews資料照）
▲電熱水器是消耗功率冠軍，單次使用就上看6000瓦，因此一個月使用下來也要耗費60度電。（圖／NOWnews資料照）
第2名：冬季霸主「電暖爐」
平均消耗功率700瓦，若以每天晚上使用3小時計算，一個月需消耗63度電

▲近半個月內台灣連續3波寒流侵襲，連開暖氣都會讓人感覺效果不彰。對此，女星余皓然也分享，南韓瘋傳的「禦寒神器」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲電暖爐是冬季耗電霸主，平均消耗功率700瓦，以每天晚上使用3小時計算，一個月需消耗63度電。（示意圖／翻攝自Pixabay）
第1名：夏季霸主「冷氣機」
平均使用功率900瓦，若以夏季每天使用3至5小時的情況下，一個月消耗135度電

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