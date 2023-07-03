家中「吃電怪獸」排名公開！專家揭真實耗電度數：第1名碾壓全場

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🟢家庭日常生活「吃電怪獸」排行
第10名：烘碗機
使用一次消耗功率大約是200瓦，若以每天常態使用1小時的情況計算，大概一個月會消耗6度電。
第9名：微波爐
與烘碗機相同，都是會加熱的電器，只是微波爐單次消耗功率為1200瓦，使用則時間較短，一個月消耗也大約是6度電。
第8名：電鍋
單次消耗功率800瓦，以每次煮一次飯使用半個小時來計算，一個月使用下來大概消耗12度電。
第7名：乾衣機
單次使用消耗功率1200瓦，若以每天使用20至30分鐘，一個月消耗12度電。
第6名：除濕機
單次使用消耗功率285瓦，以多數家庭常態使用模式3個小時計算，一個月消耗26度電。
第5名：電冰箱
平均消耗功率為130瓦，但因為必須24小時運轉，因此一個月使用下來大約消耗47度電。
第4名：熱水開飲機
平均使用功率大約為800瓦，每天使用2小時(指加熱的時間)，一個月下來要耗48度電。
第3名：電熱水器
消耗功率為超級高的6000瓦，使用在洗澡前的單次加熱，一個月下來大概消耗60度電。
第2名：冬季霸主「電暖爐」
平均消耗功率700瓦，若以每天晚上使用3小時計算，一個月需消耗63度電。
第1名：夏季霸主「冷氣機」
平均使用功率900瓦，若以夏季每天使用3至5小時的情況下，一個月消耗135度電。