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別再吹了！Switch卡匣接觸不良吹一下　任天堂警告：會害零件生鏽

▲紅白機老玩家壞習怪要改一改了，遇到接觸不良不要朝機身或遊戲片「吹」，此舉會導致生鏽。（圖／記者周淑萍攝）
▲紅白機老玩家壞習怪要改一改了，遇到接觸不良不要朝機身或遊戲片「吹」，此舉會導致生鏽。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

任天堂紅白機對6、7年級生應該不陌生，將卡匣插到主機上才能開始玩遊戲，如果故障就會吹一下卡匣，希望藉此吹走灰塵或髒污。玩到了Switch有些人還是改不掉吹一吹的習慣，但這個習慣要改一改了！任天堂提醒用戶，用嘴巴向機器吹氣可能會把口水吹進機身內進而導致生鏽故障。

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吹卡匣是很多資深玩家會有的習慣，甚至成為任天堂紅白機的一種玩家傳統，許多玩家在遇到卡匣連接問題時會自然而然地吹一吹。但不管是在紅白機或是Switch任天堂都不建議朝機器吹，因為吹氣可能會導致唾液進入卡匣連接器，造成生鏽或是腐蝕等更多異常。

任天堂官方推特近日就再度提醒用戶，不要再對Switch吹氣，因怕吹氣的同時，口水也進到機身內，而導致金屬材質生鏽。同時也不要用棉花棒插入卡槽內清潔，如果棉絮掉落都會影響使用。

▲任天堂官方推特再次提醒用戶，不用朝機器吹氣，也不要自行用棉棒清潔，避免造成機器故障。（圖／翻攝官方推特）
▲任天堂官方推特再次提醒用戶，不用朝機器吹氣，也不要自行用棉棒清潔，避免造成機器故障。（圖／翻攝官方推特）
此外， Switch不能吹也不能舔，真要舔可能會「嚐到苦頭」。之前在「魚漿夫婦」FB上有提到，任天堂的Switch遊戲片為了避免被小朋友不慎誤食，就在上面塗了一層苦味劑（苯甲地那銨），它是世界上已知最苦的化合物，使人難以忍受並產生陰影。任天堂也證實，Switch遊戲卡上塗有苦澀成分(苯甲地那銨)，但對健康無害。

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