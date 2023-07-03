重回江湖第1站！郭台銘回台南為王家貞站台：盼支持我改變台灣

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王家貞表示，7月第1個上班日迎來她一直視為國民黨自家人的貴客郭台銘，讓她特別開心，此次代表國民黨參選台南第5選區（安平區、中西區、南區、東區16里）立委，郭台銘的造訪對身處艱困選區的她來說，無異是寒冬送暖、雪中送炭。
郭台銘表示，再次回到江湖的第1站，選擇來到台南、選擇王家貞，除了4月到台南跑行程時，王家貞陪了一整天，當時曾答應再到台南為王家貞站台，在今天履約，另外，也是被王家貞的「俠女」精神感動，如果王家貞能進入立法院，一定會繼續以俠女精神為百姓爭取福利。
郭台銘說，今天稍早也與台南產業界老朋友見面，談了約半個小時，發現產業界缺工、缺電、缺水、缺訂單、缺技術及政府牽引的困境仍然存在，尤其國家人口每年減少，台灣2050年人口將很難維持在2000萬，缺工狀況只會一直惡劣，而針對缺電，他發表核能政策，有很多人討論及跟隨。
郭台銘表示，台灣現在瀰漫一股希望改變的氣氛，走到各地都能聞到這個味道，他希望以自己經驗，盡全力及一切可能讓台灣改變，改變才能帶給台灣希望，希望大家支持他改變台灣。
郭台銘在演說結束後與現場支持者一一合影，接著就搭車離開，沒有進一步回答媒體提問。（編輯：陳仁華）1120703