特企／下午茶首選！艾捷天麗大飯店NORDIC CAFÉ打造北歐愜意空間

位在南京東路上的「艾捷天麗大飯店」，鄰近捷運小巨蛋站與各式觀光景點，生活機能便利，是北上看演唱會民眾的絕佳推薦，飯店內有78間客房、1間餐廳兼多元空間，房內採用了時尚明亮的設計，搭配一應俱全的現代化設施與貼心服務，亦可直接鳥瞰窗外101風景。為致力於打造賓至如歸的住宿體驗，進入大門，吸睛的四米氣派大廳，以兼具簡約與典雅的北歐風格裝潢呈現，即使身在車水馬龍的都市叢林裡，也能找到溫馨舒適的休憩空間，讓來訪的顧客擁有賓至如歸的感覺。
在艾捷天麗大飯店大廳旁的用餐空間「NORDIC CAFÉ」，以北歐風情揉合南洋實木裝潢，呈現異國氛圍，早上是提供住客們迎接一天到來的早餐Buffet空間，中西式餐點精緻多元，屢屢獲得顧客一致好評。到了晚上則搖身變成SPORTS BAR，裏面有多款精選啤酒及不定時播放的運動賽事，可說是三五好友晚上聚會的好地方。另外也有場地租借的服務，無論會議、餐敘、團體聚會、各式拍攝活動皆可使用。近期更推出下午茶服務，提供各式甜點、特色飲品與系列優惠組合。
如果你身為甜點與美食愛好者，這裡有綿密口感的生乳捲、濃郁沁涼的冰淇淋布朗尼，還有各式可頌系列等甜品及吸睛軟性飲品等你放進IG、FB相簿蒐集，若剛好有朋友同行，更推薦直接選擇「雙人下午茶」組合，多種甜點與鹹點陳列在大理石紋雙層擺盤，搭配自選飲品，CP值優惠的價格直接滿足您的眼福及口腹之慾。要是需要送禮或是擔心錯過享用下午茶的機會，「NORDIC CAFÉ」也貼心準備，「外帶下午茶」的服務，讓您帶著北歐風情一同前往下個目的地，讓您的下午茶時光有更多選擇。
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