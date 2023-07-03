蘇震清找上蘇清泉組「非綠聯盟」 屏南立委選情增變數
屏南第二選區立委選舉出現變化？無黨籍立委蘇震清受到《公職人員選舉罷免法》，也就是俗稱的排黑條款修法影響，無法繼續參選連任，由兒子蘇孟淳代父出征，將對上民進黨提名的議員許展維，傳出蘇震清為此找上國民黨蘇清泉要籌組「非綠聯盟」，蘇清泉今（3）日也證實確有此事，並已和秘書長黃健庭報告，後續黨中央會做決定。
記者鄭婷襄／屏東報導
蘇震清派系色彩鮮明，退出民進黨後，2022年立委選戰民進黨仍選擇禮讓蘇震清，並未自提人選，但隨著蘇震清因選罷法修法後無法參選2024連任，民進黨也派出議員許展維迎戰屏南，對此蘇震清決定交棒給兒子蘇孟淳，近日更傳出找上在屏東縣長一戰惜敗的國民黨蘇清泉，並拋出「非綠聯盟」的想法，泛綠選票恐出現分裂危機。
蘇清泉今日表示，這次大選國民黨的立場很清楚，就是總統勝選、立委要過半，所以不排除任何合作的可能性，包括跟無黨籍的合作，像高金素梅就是很好的例子，其他非綠的、泛藍的、白色的都不排除，無黨籍的蘇震清確實來跟他談過合作的事情，過程跟初步的結論，他都有跟秘書長黃健庭報告，用什麼樣的方式，黨中央會做決定。
蘇清泉並表示，屏南的立委國民黨目前有三位縣議員有表達意願，他也都跟秘書長黃健庭報告，黨中央會一個一個評估，做任何決定都會向鄉親報告，有任何最新消息他會隨時跟鄉親說明。