地方勸進拚立委連任！蔡適應：成功不必在我

（中央社記者王揚宇台北3日電）民進黨中執會決議，同意讓因案遭羈押的民進黨基隆市立委被提名人張秉鈞退選，地方希望現任立委蔡適應出馬拚連任。蔡適應今天受訪說，成功不必在我，他也已宣布沒有要參選下屆立委。
此外，屏東縣屏南立委選舉，傳出原為民進黨籍的無黨籍立委蘇震清交棒給兒子參選，要與國民黨前立委蘇清泉談「非綠聯盟」。屏南選區出身的民進黨不分區立委莊瑞雄說，毫無所悉，沒聽過。不過，民進黨已有推出人選（屏東縣議員許展維），國民黨的人選還沒產生，最後結果如何，取決於民意及誰對地方的付出讓民眾有感等，他對民進黨有信心。
民進黨基隆市立委被提名人張秉鈞因涉嫌詐領助理費案遭收押禁見，由家人向民進黨中央黨部提出退選聲明書，放棄立委提名。民進黨中執會6月28日決議同意張秉鈞退選。
民進黨立法院黨團副幹事長蔡適應今天出席黨團記者會；媒體詢問，地方希望他出馬角逐基隆立委選舉、拚連任。
蔡適應回應，基隆除了他之外，還有許多優秀的政治工作者和人才，成功不必在我，他會繼續努力，協助台灣價值繼續維持下去。
蔡適應強調，他之前已宣布沒有要參選下屆立委，但會與黨提名的參選人一起努力，爭取基隆市民支持。（編輯：趙蔚蘭）1120703