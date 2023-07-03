侯友宜提重啟核一　洪申翰：向藍營選民爭寵的核電擂台賽

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洪申翰說，這樣一座已進入拆除核電廠，不要說根本毫無重啟的條件，燃料棒塞滿反應爐的狀態，坦白說連是否能安全除役，都令人相當擔憂。而侯友宜也在其副市長跟市長任內，10多年來，更是沒有間斷地要求台電，核一、核二都應好好依法除役，來展現他愛護北海岸鄉親的態度。但從今年5月起態度180度轉變，因為要參選總統，很多人告訴他，「不大力擁核，拿不到深藍基本盤的支持。」
洪申翰指出，尤其在強調「快狠準」的金溥聰操盤後，侯友宜表現得比深藍更深藍，每一座看得到的核電廠，就算不符法規程序，都要繼續用，連一座拆除中的核電廠，都要幻想似地主張重啟。對比侯友宜過去對於除役的堅定，這是自打臉打到飛上天去。但說到底，侯友宜根本不在乎那些反應爐到底能不能重啟，也不在乎北海岸鄉親是否又要陷入恐懼，現在只在乎的是，不能在柯文哲與郭台銘夾殺中，失去深藍基本盤，更大陷入換侯的危機。
洪申翰表示，在金溥聰操盤下，這些毫無專業和科學依據的主張，不管多離譜，不管會把侯友宜的臉打得多腫，只要能討好深藍基本盤，都要進行到底。
洪申翰說，這一路下來的發展，已經越來越清楚了，這幾個月，侯郭柯拋出核電重啟議題，早已不是為了能源政策，也因此都不用說明主張的可行性，不用搭理法規上的程序，不用在意在地居民意見，更不用管核廢料能不能處理，「這只是一場向藍營選民爭寵的核電擂台賽。」