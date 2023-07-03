內幕／韓冰被勸進參選原因曝　「這類人」多住萬華韓國瑜較好發揮

侯友宜提重啟核一　洪申翰：向藍營選民爭寵的核電擂台賽

▲對於侯友宜拋出重啟核一廠，洪申翰直言，這只是一場侯友宜向藍營選民爭寵的核電擂台賽。（圖／洪申翰辦公室提供）
▲對於侯友宜拋出重啟核一廠，洪申翰直言，這只是一場侯友宜向藍營選民爭寵的核電擂台賽。（圖／洪申翰辦公室提供）

記者陳威叡／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜昨日再提能源主張，批評民進黨能源政策完全錯誤，並拋出核二、核三延役，「核一能再啟動就啟動」。對此長期關注能源議題的立委洪申翰今（3）日表示，金溥聰的戰法，為了討好深藍，都要進行到底，對比侯友宜過去對於除役的堅定，這是自打臉打到飛上天去，但無論臉被打到多腫，「這只是一場向藍營選民爭寵的核電擂台賽」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
洪申翰表示，侯友宜昨天稱要重啟已經進入除役的核一廠，而核一現在的狀況是重要輸電線路和發電機組等運轉的關鍵設備，都已經依法拆除，但反應爐裡，卻還塞滿了用過的高階廢燃料棒，退不出來。這是因為侯市府長年阻擋，能把高階廢燃料棒拿出來的儲存設施。

洪申翰說，這樣一座已進入拆除核電廠，不要說根本毫無重啟的條件，燃料棒塞滿反應爐的狀態，坦白說連是否能安全除役，都令人相當擔憂。而侯友宜也在其副市長跟市長任內，10多年來，更是沒有間斷地要求台電，核一、核二都應好好依法除役，來展現他愛護北海岸鄉親的態度。但從今年5月起態度180度轉變，因為要參選總統，很多人告訴他，「不大力擁核，拿不到深藍基本盤的支持。」

洪申翰指出，尤其在強調「快狠準」的金溥聰操盤後，侯友宜表現得比深藍更深藍，每一座看得到的核電廠，就算不符法規程序，都要繼續用，連一座拆除中的核電廠，都要幻想似地主張重啟。對比侯友宜過去對於除役的堅定，這是自打臉打到飛上天去。但說到底，侯友宜根本不在乎那些反應爐到底能不能重啟，也不在乎北海岸鄉親是否又要陷入恐懼，現在只在乎的是，不能在柯文哲與郭台銘夾殺中，失去深藍基本盤，更大陷入換侯的危機。

洪申翰表示，在金溥聰操盤下，這些毫無專業和科學依據的主張，不管多離譜，不管會把侯友宜的臉打得多腫，只要能討好深藍基本盤，都要進行到底。

洪申翰說，這一路下來的發展，已經越來越清楚了，這幾個月，侯郭柯拋出核電重啟議題，早已不是為了能源政策，也因此都不用說明主張的可行性，不用搭理法規上的程序，不用在意在地居民意見，更不用管核廢料能不能處理，「這只是一場向藍營選民爭寵的核電擂台賽。」

侯友宜拋重啟核一　陳建仁：核一已無發電能力他應該很了解

再拋核一廠重啟訴求　侯友宜：上任總統、安全無虞下就會再度啟用

侯友宜突拋「重啟核一」　台電：盼誠實面對核廢料處理的急迫問題

藍營大造勢！侯友宜：核廢若能處理、核三核二延役

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀