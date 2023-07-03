廣末涼子、小王想再婚！控腥夫「外流偷情日記」更惡劣：不會道歉
日本女星廣末涼子和米其林一星餐廳廚師鳥羽周作6月初驚爆雙雙不倫，兩人皆坦承出軌事實，形象瞬間跌落谷底。不過，鳥羽周作1日出面指控，廣末涼子的丈夫井筒順（Candle June）更加惡劣，不但將「偷情交換日記」外流，還早已多次外遇在先，不禁對他怒罵：「讓那種傢伙消失最好。」
記者賴禹妡/綜合報導
根據日媒《東京體育》報導，鳥羽周作1日受訪時，提到「偷情交換日記」一事，他表示一定是自己和廣末身邊親近的人將日記外流。而他的妻子不知道日記的存在，因此剩下的人選僅有1人，暗指就是廣末涼子的丈夫井筒順。
鳥羽周作呼籲大家冷靜審視這次的雙重不倫，因為整起事件中，「某個人」比他和廣末更惡劣。鳥羽周作透露，井筒順已經至少外遇10次，且在這次不倫風波中，井筒順開記者會的時間點很奇怪，根本就是將結局導向只對他有利的方向。
鳥羽周作強調，他絕對不會和井筒順道歉，因為他和廣末涼子的關係並非玩玩而已，而是正在考慮再婚，「至少我和廣末是純愛，比他好多了」，鳥羽周作向外界喊話，應該調查井筒順的所做所為，他也正在搜集資料，同時忍不住怒罵：「讓那種傢伙消失最好。」