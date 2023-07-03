「重啟核一」有可能嗎？專家揭重啟條件

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根據台電後端營運網站顯示，核電廠除役作業需要25年，共分為四階段。第一階段為「除役過渡階段」，為期8年，將興建第2期室內乾貯設施，並進行除汙作業；第二階段則是「拆除反應爐和汽機廠房大型組件」，此階段歷時12年。
拆廠作業後，接著是3年的廠址最終狀態偵測階段，持續偵測廠區環境輻射值；最後則是「廠址復原階段」，將用2年的時間進行土地復原與景觀工作。
針對「重啟核一」議題，台電已統一對外發表看法，而台電發言人吳進忠也在今日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，目前核一廠僅在除役作業的第一階段，已拆除的關鍵設備主要是「氣渦輪機」，其他設備則多因乾貯設施無法啟用，造成除役作業無法繼續進行。
他提到，「氣渦輪機」等同於緊急電源，原能會規定，核能機組的運轉條件，須具備好幾個電源，除了緊急電源外，還包含自由電源等，且這些電源皆需符合各項核安規定。
吳進忠強調，核一廠並非說要重啟就能重啟，除了上述條件皆需完善外，很多設備、系統也都因屆滿面臨驗證程序問題，當中因牽涉到法規以及設備審查，故無法估計驗證與走程序需要花費多長時間。
然而，清華大學核子工程與科學研究所教授葉宗洸在接受《NOWnews今日新聞》採訪時卻認為，目前僅緊急用的氣渦輪機以及對外輸電的電塔等兩項與安全維護沒有關聯的設備被拆除，因此「核一重啟具可行性」，他提到，未來考慮重啟需具備的條件除了通過安檢、更新與測試外，也需啟用乾貯設施，並將使用過的燃料棒退出。
葉宗洸表示，核一廠已步入除役階段，從現有的法規來看，確實沒有可重啟的相關條款，今天若確定要重啟，管制機關原能會即需配合調整。此外，現在沒有新的核燃料，若要重啟核一須對外採購，但也沒關係，他建議，核燃料採購可在核一廠進行安檢與測試時同步進行。
葉宗洸指出，即使需要花費很長的一段時間，但比起四接，讓核一、核二重啟及延役，才是快速解決電力供應的關鍵，不過，無論是重啟，抑或除役，乾貯設施的啟用皆為必要。