循炭火掛爐燻烤！皇豪中餐廳頂級一鴨四吃　極致美味一口上癮

落實3項工安精進新措施　林欽榮率隊聯合稽查2社宅工地

▲副市長林欽榮於今天率市府團隊進行工安聯合稽查國家住都中心興建的鳳誠安居、鳳松安居2處社宅工地。(圖／高市府提供)
▲副市長林欽榮於今天率市府團隊進行工安聯合稽查國家住都中心興建的鳳誠安居、鳳松安居2處社宅工地。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

自7月1日起市府3項工安精進新措施，為確保高雄市各處中央或地方興辦社會住宅工程落實工地安全規範，副市長林欽榮於今（3）日率市府團隊進行工安聯合稽查國家住都中心興建的鳳誠安居、鳳松安居2處社宅工地。除強化檢視工地職業安全外，林欽榮也於現場要求施工單位加強巡視工地內易積水處，以杜絕病媒蚊孳生。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林欽榮今天一早即率領市府工務局、勞工局、環保局、衛生局、鳳山區公所等及高雄市土木技師、建築師公會代表，選定前往本市鳳山區國家住宅及都市更新中心興辦之鳳誠安居及鳳松安居兩處社會住宅工地進行工安聯合稽查。

林欽榮副表示，為降低本市工安事故發生，市府自7月1日起有3項加強實施方案，第一：提高建築工地工安聯合稽查頻率，由現行每週兩次提高至每週三次。第二：持續加強勞安衛相關講習，責成勞工局勞檢處偕同工務局建管處，至少每月辦理兩次工安防範講習會;目前規劃工地第一線施工人員每半年都必須回訓一次，講習完成後由勞檢處發給職安卡，進入工地須攜帶以供檢查。

第三：律定市府各項重大公共工程，包含各機關新建工程、水利工程、捷運工程、社宅工程等，一律要落實三級品管制度，並責成各機關工程主管人員要確實負起督導責任。

工務局表示，會持續依據「高雄市政府加強建築工地公共安全實施方案」為基礎，特別針對工地易發生的墜落、倒塌崩塌、物體飛落、感電等危害項目加強管理外，會同市府相關局處進行建築工地聯合稽查頻率將由每週2天提升為3天，嚴密督促建築工地落實相關職安作業規範，對於營造業者未於建築物施工場所落實維護安全、防範危險及預防火災之適當設備或措施，將依建築法處以罰鍰或勒令停工。

工務局呼籲，營造工程施工環境多變，常因施工方法不當或雇主未使勞工具備專業知識與訓練等，導致施工災害發生，且時序已進入夏季颱風季節，為每年營造業發生重大職災好發期，營造業更應妥慎因應，對於施工人員、材料、施工機具方面各營造工地務必自我落實安全管理，以嚴防職災發生，後續市府亦將結合營造業公會、不動產公會、專業技師公會等力量，透過「業者自律」、「公私協力」、「政府加強稽查」原則，共同攜手降低營造業職業災害。

遊覽車鑰匙未拔　竊嫌趁一時之快遭岡山警2小時追緝到案

民視前董座郭倍宏參選高雄第六選區立委　讓年輕人過願景的生活

高雄飲料店限塑七月上路　周璟瑜聯手高雄熊與網紅宣傳

手刀索票！高流全台最大演唱會制服趴7/15登場

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀