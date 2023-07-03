落實3項工安精進新措施　林欽榮率隊聯合稽查2社宅工地

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林欽榮副表示，為降低本市工安事故發生，市府自7月1日起有3項加強實施方案，第一：提高建築工地工安聯合稽查頻率，由現行每週兩次提高至每週三次。第二：持續加強勞安衛相關講習，責成勞工局勞檢處偕同工務局建管處，至少每月辦理兩次工安防範講習會;目前規劃工地第一線施工人員每半年都必須回訓一次，講習完成後由勞檢處發給職安卡，進入工地須攜帶以供檢查。
第三：律定市府各項重大公共工程，包含各機關新建工程、水利工程、捷運工程、社宅工程等，一律要落實三級品管制度，並責成各機關工程主管人員要確實負起督導責任。
工務局表示，會持續依據「高雄市政府加強建築工地公共安全實施方案」為基礎，特別針對工地易發生的墜落、倒塌崩塌、物體飛落、感電等危害項目加強管理外，會同市府相關局處進行建築工地聯合稽查頻率將由每週2天提升為3天，嚴密督促建築工地落實相關職安作業規範，對於營造業者未於建築物施工場所落實維護安全、防範危險及預防火災之適當設備或措施，將依建築法處以罰鍰或勒令停工。
工務局呼籲，營造工程施工環境多變，常因施工方法不當或雇主未使勞工具備專業知識與訓練等，導致施工災害發生，且時序已進入夏季颱風季節，為每年營造業發生重大職災好發期，營造業更應妥慎因應，對於施工人員、材料、施工機具方面各營造工地務必自我落實安全管理，以嚴防職災發生，後續市府亦將結合營造業公會、不動產公會、專業技師公會等力量，透過「業者自律」、「公私協力」、「政府加強稽查」原則，共同攜手降低營造業職業災害。