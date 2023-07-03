國際壘球園區啟用　盧秀燕：讓世界看見台灣能量

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今日啟用典禮由盧秀燕開球揭開序幕，包括立法院副院長蔡其昌、立委江啟臣、教育部體育署主祕房瑞文、運動局長李昱叡、市議員施志昌、李文傑、楊啓邦、企業女子壘球聯盟會長林昆漢、前市議員吳敏濟等均出席見證。
盧秀燕表示，園區原規劃興建經費2億元，感謝中央教育部體育署補助1.2億元，市府原自籌8千萬元，但因應全球疫情影響及物價上漲，市府再追加6千萬元，興建總預算規模達2.6億元，感謝中央教育部體育署、立法委員與台中市議會的支持。市府會持續爭取各項賽事、增加運動場館設施、提升競賽能量，並積極推廣酷運動，讓台中成為酷城市。
立法院副院長蔡其昌同時也擔任企業壘球聯賽會長與台中市壘球委員會主委，他表示，台灣女壘在世界排名前段班，但過去台灣一直苦無國際標準場地，因此他積極爭取在台中興建國際級壘球園區。而外埔是棒球電影「KANO」拍攝地，加上臨近高速公路交通方便，因此爭取國際壘球園區到外埔興建，現已啟用，期盼持續與市府合作，讓壘球向下扎根，帶動外埔運動風氣。
立委江啟臣於近日連任台中市慢速壘球委員會主委，他表示，這座國際壘球園區是中央地方不分朝野共同努力建造而來，提供選手優良場地使用，期盼持續爭取國內外大小賽事到台中舉辦，為台中、台灣創造更多曝光度。
運動局長李昱叡指出，園區位於外埔區，臨近國道3號交通便利，是在地相當重要的運動建設，興建地上2層建築物，包括一座國際賽事標準的壘球場及一座練習場，啟用前也邀請世界棒壘總會(WBSC)團隊代表現勘與專業諮詢，並陸續舉辦多項測試賽與企業女子壘球聯賽，透過多次籌備會與場地測試，盼打造符合國際壘球發展的專用場域，培育更多優秀壘球人才。
此外，近年台中壘球成績相當優秀，包含企業女壘、學生聯賽以及慢速壘球等賽事表現亮眼、囊括多座全國冠軍；2022 U12壘球世界盃也由台中市榮獲國家代表權，並成功拿下冠軍寶座，顯見台中壘球持續蓬勃發展。
建設局表示，國際壘球運動園區工程除了一般建築工程須注意的品管事項外，施作重點在於球場內野紅土區及外野草皮區的高程控制及排水規劃，對啟用後賽事進行的安全及場地平整非常重要，此工程施工期間歷經二次汛期，品質及工期的掌控是工程重要課題，市府戮力達成目標，同時也要求工程團隊在施工期間做好空氣汙染防制及廢汙水處理，獲得民眾一致肯定。
運動局指出，園區內的規劃符合國內外賽事需求，包括投打練習區、觀賽看台及夜間照明，室內有專屬主、客隊球員休息室、行政服務空間、媒體室、轉播室等賽事空間可調整調度使用；練習場則可提供選手熱身練習及活動使用，未來國內外重要的壘球賽事都可在這座專用場地舉辦。