《航海王》真人版豪華卡司來了！23年「魯夫」聲優田中真弓加入
《航海王》真人版將於8月31日於Netflix全球正式上架，在洛杉磯舉辦的Anime Expo 2023上，首度公布這段影片，其中原著動畫中蒙其D魯夫的聲優田中真弓歡迎伊納基戈多伊（Iñaki Godoy）加入草帽海賊團，她也會和原作中的主演聲優也共同加入演出，為《航海王》真人版的日語版本配上生動的聲音，其中包括中井和哉飾演羅羅亞索隆、岡村明美飾演娜美、山口勝平飾演騙人布和平田廣明飾演香吉士。
記者羅凌筠/綜合報導
這部真人版《航海王》系列由伊納基戈多伊（Iñaki Godoy）飾演蒙其D魯夫，新田真劍佑（Mackenyu）飾演羅羅亞索隆，艾蜜莉路德（Emily Rudd）飾演娜美，雅各吉勃遜（Jacob Romero Gibson）飾演騙人布，塔茲史蓋勒（Taz Skylar）飾演香吉士。
田中真弓分享：「我已經為魯夫配音超過23年了，我認為每個人的心中都有一點魯夫的存在。在這部真人版系列中扮演魯夫的Iñaki非常有趣，他確實是一個完美的魯夫，我很高興能夠在這個改編的作品中再次為魯夫配音。《航海王》是一個故事，無論在任何時刻，不論是在任何情況或是語境之下，相信都能與觀眾產生共鳴，並且將不斷帶來全新的發現。當然，如果那些從未體驗過《航海王》的人能夠從這個系列開始加入這個大家庭，那將會是我最大的榮幸。」
《航海王》是由尾田榮一郎創作的獨一無二的傳奇航海冒險故事，打造出日本史上最暢銷的漫畫系列。故事主角魯夫是一位年輕的冒險家，從小渴望自由的生活。並從他的小村莊出發，踏上了一個危險的旅程，尋找傳說中的寶藏「一個大祕寶」（ONE PIECE），勵志成為海賊王，然而，為了找到這個終極的寶藏，魯夫需要建立他一直渴望的海賊團，在尋找船隻、穿越無垠的偉大的航道、超越海軍，在每個事件中戰勝危險的對手。