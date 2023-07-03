表態主張合乎中華民國憲法的九二共識 侯友宜：我路線沒變過
台海局勢嚴峻之際，國民黨2024總統參選人侯友宜兩岸論述備受關注。對此，侯友宜今（3）日受訪表示，他接受合乎中華民國憲法的九二共識，並堅決反對總統蔡英文汙衊化的九二共識，他更強調「路線沒有轉變過」，一直都很清楚。
記者翁子竣／台北報導
侯友宜昨出席2024國民黨總統暨立委候選人「鳳鳴朝陽、萬眾一心」造勢大會，並於致詞時強調兩岸只要在對等尊嚴下交流，就可以讓兩岸和平穩定，前總統馬英九就是最佳代言者。此言一出，引發外界議論侯友宜兩岸論述已定調「尊馬」路線，以此鞏固深藍支持者。
針對此事，侯友宜今下午前往北市內湖，接受中廣董事長趙少康主持節目「TVBS少康戰情室」專訪。會後侯友宜受訪提及，他從一開始論調就很清楚，按照中華民國憲法、兩岸人民關係，以法治透明公開面對全國民眾。
侯友宜強調，今天他在少康戰情室也講很清楚，「我接受合乎中華民國憲法的九二共識，我反對一國兩制的九二共識，我更堅決反對蔡英文汙衊化的九二共識。」
媒體追問，路線轉變是前國安會秘書長金溥聰建議？侯友宜直言，他路線沒轉變過，還是依照中華民過憲法九二共識，他反對的是一國兩制的九二共識，及蔡英文汙衊化的九二共識，這他一直都很清楚。