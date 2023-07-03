接見日本國會訪團　賴清德：期待與日展開貿易協定、增進台日關係

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賴清德指出，在貿易方面，去年台日雙邊貿易總額高達882億美元，創歷史新高，日本是台灣第3大、台灣是日本第4大貿易夥伴。他感謝日本政府支持台灣加入CPTPP，也希望日本持續給予台灣協助。
賴清德說，「台美21世紀貿易倡議」首批協定已完成簽署，台灣非常期待能跟日本展開類似的貿易協定，增進彼此的貿易關係。另提到台積電到日本投資設廠，有許多問題需要日本政府協助，希望國會議員們能給予支持。
賴清德談到，首相岸田文雄日前主持G7峰會，表現傑出。台灣也希望能與日本共同合作，推動區域的和平穩定。台灣會竭力維護兩岸和平穩定的現狀，強化自身國防力量，也希望跟印太地區民主國家合作，達成和平的目標。
訪團團長眾議員前原誠司（MAEHARA Seiji）致詞時，首先感謝副總統賴清德在百忙中撥冗接見。他提到，此次訪團成員包括日本立憲民主黨、日本維新會、國民民主黨等三個在野黨，他們都非常期盼和台灣加強關係。
前原誠司指出，台日共享自由、民主、人權和法治等普世價值，台灣對日本而言是非常重要的友人。日本支持台灣期盼維持現狀的主張，也絕對反對用武力片面改變現狀的作為。
前原誠司提到，台灣在新冠疫情管控有傑出的表現，卻無法參與「世界衛生組織」（WHO），對世界而言是巨大的損失。此外，在貿易和技術等方面，他也期盼台灣有機會加入CPTPP，日本會盡力給予協助。
前原誠司說，去年年底日本修訂「安保三文件」，未來會增加該國防衛預算，日本朝野都支持強化國防力量的作為。他認為，面對中國、北韓、俄羅斯等與我們持有不同價值觀且不斷擴張武力的國家，必須堅守自己的價值觀與行動，「自己的國家自己救」，並統合嚇阻的能力，相信對東北亞地區的和平與繁榮能有所貢獻。
前原誠司提到，日本也提出「經濟安全保障」的構想，對於享譽盛名的台積電到熊本縣設廠，他表示相當歡迎。最後強調日本會在國際場合支持台灣，希望未來台日共同發展能更上一層樓。