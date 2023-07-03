108課綱削弱數理能力？學者憂科技人才荒、教團看好實作教學

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張耀文指出，台大發現108課綱新生在大一上學期的基礎學科表現，相較於上一屆的成績「有明顯弱化」，特別是微積分及普通化學，主要與108課綱數理學分配置有關，新課綱課程大砍自然領域學分，從原本99課綱，包含物理、化學、生物及地球科學的自然領域，共必修16學分，108課綱則減至8學分，4科各分配到2學分，另有4學分的探究與實作，造成高中教師上不完進度、拚命趕課，學生聽不懂，有資源的去上補習班補強，沒資源的學生變得更弱勢。
張耀文認為，新課綱把必修學分降低、增加選修學分，盼讓學生多元學習，但自然領域的基礎能力訓練非常重要，若沒有基礎能力，難談及更高層次的創新，再加上選修課比必修課「淺碟」，把太多時間放在跨領域學習與選修，不重視基礎的扎實訓練，簡直「本末倒置」，也連帶影響學生進行多元學習的適應能力。除了學分數配置問題，還有考招連動也弱化學生數理能力，在影響最多入學名額的學測中，只考高一、高二必修內容，除了準備分科測驗的學生以外，多數學生升上高三，忙著準備繁星推薦、申請入學甄試等，就不會再認真上高三課程。
教育再公共化聯盟則指出，108課綱並未減少理化學分，以自然領域為例，是將原「部定必修」16學分，減少至12學分，而減少的4學分也未消失，而是改為「部定選修」（加深加廣課程），總學分數並未減少，而是減少必修學分、增加選修學分。
教育再公共化聯盟認為，不該將數理能力下降完全歸咎於108課綱，而應考量疫情停課與數位學習，是否影響學生的學習表現，遠距教學在缺少現場教師、同儕互動下，多多少少會影響學習成效；建議要改善應試教育弊端，以數理領域為例，情境式、問題導向的學習方式，更能幫助學習者活用科學知識，成就自身，也就是108課綱將部分必修學分挪移至「探究與實作」導向選修學分的原因。該聯盟主張當前台灣的科學教育方式，應逐漸朝向動手學科學導向的學習模式。
徐永康接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，少子化趨勢下，科技人才來源確實在減少，從應徵資料蒐集、錄取人數比例，與過去幾年相比有減少，產業界希望新課綱勿雪上加霜，能對少子化、人才培育有正面影響。
因應國家產業發展，資通訊外加名額逐年調增，112學年度各校招生名額，國立大學核定名額增加1400餘名。徐永康說，政府願意增加科技人才的招生名額是好事，但科技業人才需求龐大，在人數、質量上是否能配合業界，仍有待觀察，同時，他也擔心學生數理能力弱化，對業界人才適用上的影響。
為協助即將入學的大學新鮮人充實大學數理先備知識，以發展大學專業及跨領域學習能力，台大今年暑假推出「大學數理預備課程試辦計畫」，提供「微積分」、「普通物理學」及「普通化學」等3門線上預備課程，鼓勵學生自主學習。
對此，張耀文向《NOWnews今日新聞》透露，很多教師觀察到大一生在基礎學科，物理、微積分成績上，出現M型化的表現，透過分科測驗、分發入學的學生基礎成績會好一點，繁星入學與透過學測申請入學的學生則稍差，因此台大近年陸續推出特殊補救教學措施，但坦白說效果不佳，像這樣的數理先修班並非必修課程，採學生自主學習，對剛考完大學、完成人生大事的學生來說，修課動機不強，極少學生願意在暑假，提早與大學接軌學習，因此，他認為學生們還是在高中階段就把該學的學好，呼籲政府正視高三學習完整性問題，必修的刪減將會造成學生數理弱化，是嚴重的系統性問題，教育部必須儘快調整課綱數理比重。