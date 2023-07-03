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AirPods Pro 2免費升級！iOS 17解鎖添加「5大超強功能」

▲AirPods Pro 2升級到iOS 17之後，將加入5項實用功能。（圖／記者周淑萍攝）
▲AirPods Pro 2升級到iOS 17之後，將加入5項實用功能。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

蘋果iOS 17預計在秋天推送給用戶，蘋果官方在日前的WWDC23發表會上公布，將替AirPods耳機解鎖更強大的功能，其中如果是AirPods Pro 2用戶升級會更加有感，加入適應性音訊、個人化音量和對話感知3大功能，且AirPods系列在自動切換會更加順暢。

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📍適應性音訊：會根據當下的環境將「主動式降噪」和「通透模式」動態結合，利用耳機內外的麥克風偵測周圍噪音，並即時地調整耳機內的音量和噪音控制程度。但其實這項功能最早於Sony的WF-1000XM4時就出現，蘋果算是晚了一些，但至少跟上了。

📍個人化音量：AirPods Pro 2利用機器學習來隨時了解環境條件和收聽習慣，藉此自動微調使用音量。白話一點來說，就是當你在安靜的地方音量會降低，但如果在比較吵鬧的地方就會自動提高音量，來配合所在的環境音量。

▲AirPods Pro 2。(圖／記者周淑萍攝)
▲升級到iOS 17後，AirPods Pro、AirPods Pro 2、AirPods 3，以及 AirPods Pro Max 使用者可以按壓耳機柄或數位旋鈕，即可立即切換到靜音模式。(圖／記者周淑萍攝)
📍對話感知：使用者只要開始說話，將會降低耳機內的音量並增強使用者面前的聲音，同時降低背景噪音，不需要特別拿下耳機。

📍自動切換更順暢：明白現代人都是多螢用戶，經常需要在不同蘋果裝置上切換使用，之後自動切換功能會更加快速且穩定。

📍靜音或取消靜音：在 AirPods Pro、AirPods Pro 2、AirPods 3，以及 AirPods Pro Max 上，加入全新的 「靜音或取消靜音」功能使用者可以按壓耳機柄或是 AirPods Max 上的數位旋鈕，迅速靜音，再抓捏一次則為取消靜音。

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