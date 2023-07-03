周貶逾2角！新台幣是否進一步貶向31.2元？匯銀：觀察兩指標

春雨拚人才永續、產學聯盟　捐300萬助高苑科大招生辦學

▲春雨集團和高苑科大正式簽署策略聯盟合約，議定人才培育、產學合作，並宣布捐300萬助高苑科大招生辦學。（圖／春雨提供）
▲春雨集團和高苑科大正式簽署策略聯盟合約，議定人才培育、產學合作，並宣布捐300萬助高苑科大招生辦學。（圖／春雨提供）

記者許家禎／台北報導

台灣鋼鐵集團捐資高苑科技大學後，雙方積極合作，今（3）日春雨集團和高苑科大正式簽署策略聯盟合約，議定人才培育、產學合作…等多項合作項目，春雨集團也宣布捐贈新台幣300萬元，幫助高苑科大招生與辦學，為春雨集團培育人才。這筆獎助學金高苑科大將落實用在今年的招生，提供新生高額獎助學金，不僅免學雜費、住宿費，甚至還有生活助學金及保障就業，目的就是希望讓學生真正的安心就學、在校認真學習。

我是廣告 請繼續往下閱讀
春雨集團由春雨工廠董事長陳其泰、高苑科大由代理校長張宏宇代表簽約，高苑科大林輝政董事長、台鋼集團會長謝裕民、副董事長翁重鈞…等人現場觀禮，並邀請高雄市市長陳其邁蒞臨見證。春雨集團現場並表示今年將捐贈300萬台幣，鼓勵高苑科大辦學，指定成為入學獎助學金，由高苑科大為春雨集團培育未來各階層人才。

春雨工廠董事長陳其泰表示，春雨集團屬於台鋼集團一份子，轄下有春雨、春日、春邦等諸多企業，現在有高苑科大加入台鋼集團，讓企業有了豐富的人才搖籃和人才資料庫。本次的獎助學金捐贈就是希望高苑科大可以在短時間內，立即招募對金屬製造與扣件加工有興趣的學生就學。

陳其泰指出，就讀期間，除了學校可以提供專業知識，春雨集團也將以業師的角色和高苑科大共同教學，希望培育出來的學生，可以具有務實技能，更直接為企業所用。因此，300萬獎助學金不會只有1年，只要成效良好，每年均可持續辦理。

台鋼集團會長謝裕民表示「人對了，事情就對了」，因為國內這幾年來最常聽到的議題都是因為缺乏人才，而造成許多好的企業或是手藝因而消失，反觀國外卻有不少百年企業，兩者相較之下最大的關鍵便在於人才，這樣的思維事實上也跟近年來盛行的ESG精神相符，雖然多數所見著墨的都是環境的議題，然而人才永續其實才是最大的關鍵，台鋼集團希望能夠藉由參與高苑科大的運營，把組織永續精神延伸到人才培養的層面。

春雨集團指出，與高苑科大的策略聯盟是台鋼集團打造人才永續的第一步，緊接著還會有集團內其他公司，將會陸續啟動不同領域的策略合作，藉由這樣的過程，逐步將高苑科大轉化為台鋼集團最重要的產學基地，為台鋼集團儲備邁向永續經營的各類人才，不僅善盡社會責任，同時也擘劃出產學共好的發展藍圖。




投行展望Q3多空交雜　投資3方向布局、創造入市時機

站回萬七！台股早盤漲逾150點　AI與電力供應股亮眼

台積電ESG電子報出爐　去年員工薪酬中位數233萬元

App公布Q2十大爆紅台股　AI夯、電子股滿血復活

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀