春雨拚人才永續、產學聯盟　捐300萬助高苑科大招生辦學

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春雨工廠董事長陳其泰表示，春雨集團屬於台鋼集團一份子，轄下有春雨、春日、春邦等諸多企業，現在有高苑科大加入台鋼集團，讓企業有了豐富的人才搖籃和人才資料庫。本次的獎助學金捐贈就是希望高苑科大可以在短時間內，立即招募對金屬製造與扣件加工有興趣的學生就學。
陳其泰指出，就讀期間，除了學校可以提供專業知識，春雨集團也將以業師的角色和高苑科大共同教學，希望培育出來的學生，可以具有務實技能，更直接為企業所用。因此，300萬獎助學金不會只有1年，只要成效良好，每年均可持續辦理。
台鋼集團會長謝裕民表示「人對了，事情就對了」，因為國內這幾年來最常聽到的議題都是因為缺乏人才，而造成許多好的企業或是手藝因而消失，反觀國外卻有不少百年企業，兩者相較之下最大的關鍵便在於人才，這樣的思維事實上也跟近年來盛行的ESG精神相符，雖然多數所見著墨的都是環境的議題，然而人才永續其實才是最大的關鍵，台鋼集團希望能夠藉由參與高苑科大的運營，把組織永續精神延伸到人才培養的層面。
春雨集團指出，與高苑科大的策略聯盟是台鋼集團打造人才永續的第一步，緊接著還會有集團內其他公司，將會陸續啟動不同領域的策略合作，藉由這樣的過程，逐步將高苑科大轉化為台鋼集團最重要的產學基地，為台鋼集團儲備邁向永續經營的各類人才，不僅善盡社會責任，同時也擘劃出產學共好的發展藍圖。