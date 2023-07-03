黃國昌、陳之漢邀7月16日上凱道 侯友宜表態：我會去參加
時代力量前立委黃國昌與館長陳之漢發起7月16日「公平正義救台灣」遊行活動，並於今（3）日上午分別送交邀請函，致各政黨總統參選人。對此，國民黨總統參選人侯友宜稍早受訪表示，社會正義大家都要捍衛，遊行他會去參加。
記者翁子竣／台北報導
黃國昌、陳之漢今上午前往新北市板橋麗寶百貨，送出「公平正義救台灣」遊行活動邀請函邀約侯友宜到場。不過，侯友宜本人並未現身，改由侯友宜競選辦公室副執行長謝政達代收。針對侯友宜是否會參加遊行？謝政達稍早受訪回應，「原則上選辦會安排侯友宜參加這場活動。」
侯友宜今下午前往北市內湖區，接受中廣董事長趙少康所主持的「TVBS少康戰情室」節目專訪。針對侯友宜近期頻與國民黨大老會面，是否盼拉攏深藍族群支持？行程後侯受訪說，這段時間他們都在籌組選辦大小事，比較少面對媒體，今結束戰情室訪問，可以把很多政策一次講清楚。
侯友宜指出，起初因媒體訪問都是片段且時間短，無法一次說清楚，因此也利用這個機會來完整敘述。侯強調，未來他還是會繼續，若有媒體邀約也會一個一個把政策與未來所面臨挑戰進行報告。
至於陳之漢、黃國昌邀約前往7月16日「公平正義救台灣」遊行，侯友宜則回應，社會公平正義每個人都要去捍衛，「7月16號我會去參加。」