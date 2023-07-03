台股再度站回萬七大關　證交所林修銘對下半年有信心

受到美股上周五（30日）激勵，台股今（3）日勢如破竹，早盤再度站回萬七大關，盤中一度漲187點，終場漲168點，收在17084點，漲幅近1%，成交金額新台幣3320億元。證交所董座林修銘今日出席公開活動時表示，今年以來台股流動性與量能都比去年好，因此今年對量能仍保持樂觀的態度。
記者許家禎／台北報導
證交所全新企業識別發表會今日登場，證交所董事長林修銘致詞時表示，證交所1961年成立至今，已超過60年，多年來致力建置符合國際水準的市場制度，如今證交所更換企業識別系統（CIS），以嶄新的面貌與世人見面，為了更貼近證交所多年來秉持服務夥伴的熱誠，共創產業經濟榮景的企業精神，啟用新slogan「攜手同行，邁向未來（Partners Today Tomorrow and Beyond）」。
針對台股表現，證交所董事長林修銘指出，今年以來，台股表現佳，累積漲幅達19.65%，在亞洲主要市場中名列第2，台股大盤成交值在全球交易所排名第 11、股票總市值排名第16名。另外，外資淨流入也有超過4千億元，再加上現在台股日均交易量都有將近新台幣2500億元，顯示投資人信心回籠優於預期。
林修銘表示，在國際上、在亞洲上，台股表現不遑多讓，對台股未來有信心。而媒體詢問是否有機會破萬八大關？他則回應不敢對指數做預測，但強調今年台股的流動性與量能都比去年好，在台股的量能上保持樂觀的態度。
至於正在籌備中的碳權交易所，林修銘透露最新進度，表示碳權交易所已決定進駐高雄軟體園區，預計8月7日成立，總公司將設在高雄，屆時會採取北高雙營運方式進行。