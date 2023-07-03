全家霜淇淋新口味開賣！聯名千千推木瓜牛奶、椰椰奶奶　9元爽吃

解暑吹冷氣，當心吹出一身病！　中醫授7招防冷氣病上身

解暑吹冷氣，當心吹出一身病！　中醫授7招防冷氣病上身
解暑吹冷氣，當心吹出一身病！　中醫授7招防冷氣病上身

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】溫度持續攀升，許多人都開始躲在室內避暑吹著強風低溫的冷氣，然而這可能就是造成「冷氣病」的主因。冷氣病表現的症狀非常多元，包含頭痛、流鼻水、氣喘、皮膚癢、眼睛乾澀不適，甚至是肩頸僵硬、下肢無力等。但為甚麼只是吹個冷氣卻會造成這麼多毛病呢？

我是廣告 請繼續往下閱讀

中醫看待冷氣病　可能是外寒夾裡熱

根據奇美醫院中醫部總醫師許晉嘉的觀察，這是一種冷氣的過度使用加上人體對冷熱溫差調節不及造成的病理。而冷氣或冷飲對人體產生的影響稱之為「外寒」，外寒的存在可能會導致各種類型的疼痛，例如比較常見的頭痛，或是肩頸疼痛；若還合併內熱，可能引起皮膚癢或是過敏的問題；寒濕包火的證型通常會出現腸胃問題，例如胃口差、軟便、腹痛、腹瀉、解便解不乾淨；而皮膚有寒邪侵襲，則會讓肌膚產生乾癢的問題。

杜絕冷氣病　平時７大保養很重要

許晉嘉總醫師指出，這些「冷氣病」的症狀雖然並不嚴重，但仍可能導致不舒服，長期下來也可能讓身體產生不良的影響。與之和平共處是很重要的，以下提供一些方法給大家參考：

1.首先是清潔，灰塵、塵蟎是現代人常見的過敏原，家中環境以及冷氣機濾網的定期清理不可少，這是避免過敏惡化的第一步。

2.由於冷氣會使空氣變得乾冷，除了可以在開冷氣的空間中放上一杯水或者配合使用加濕器之外，也可以讓電風扇與冷氣交替使用，因為電風扇不會讓濕度降低，同時也可以節省電費。

3.安裝冷氣時必須注意出風口的位置，避免直吹人的頭部而產生頭痛、頸痛。

4.冷氣的溫度不宜調得過低，若不得已進入冷氣較強的空間，建議穿上薄外套。

5.可以在天氣不這麼熱的時候進行運動，讓身體發熱出汗。但若時間或體力不允許，能趁晚上休息時泡個熱水澡讓身體微微出汗。

6.流汗的狀態下先擦乾身體再進到冷氣房。

7.長期待在冷氣房工作記得隨時補充水分，也能適時地喝一些薑茶，並視情況使用保濕乳液。

３穴位刺激　改善冷氣病

許晉嘉總醫師分享，在空閒之餘也可以適度的進行穴位按摩，像是頭頸交界處「風池穴」及手上的「合谷穴」可以改善頭痛或肩頸痠痛緊，合谷穴還可以緩解鼻塞鼻涕，「足三里穴」則可以緩解因貪冷飲而導致的腹部問題。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58351

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

中風後引非流暢型失語　經顱磁刺激治療助恢復說話與自信

鷹嘴豆是豆魚蛋肉類？有高蛋白質可取代黃豆？　國健署打破錯誤迷思！

就是想生氣！近五成女性有「經前症候群」 中醫這樣治

夏天更該好好享「瘦」！中醫也有減重良方，但三類人不適用或需評估

我是廣告 請繼續往下閱讀