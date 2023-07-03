解暑吹冷氣，當心吹出一身病！　中醫授7招防冷氣病上身

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中醫看待冷氣病 可能是外寒夾裡熱根據奇美醫院中醫部總醫師許晉嘉的觀察，這是一種冷氣的過度使用加上人體對冷熱溫差調節不及造成的病理。而冷氣或冷飲對人體產生的影響稱之為「外寒」，外寒的存在可能會導致各種類型的疼痛，例如比較常見的頭痛，或是肩頸疼痛；若還合併內熱，可能引起皮膚癢或是過敏的問題；寒濕包火的證型通常會出現腸胃問題，例如胃口差、軟便、腹痛、腹瀉、解便解不乾淨；而皮膚有寒邪侵襲，則會讓肌膚產生乾癢的問題。
杜絕冷氣病 平時７大保養很重要許晉嘉總醫師指出，這些「冷氣病」的症狀雖然並不嚴重，但仍可能導致不舒服，長期下來也可能讓身體產生不良的影響。與之和平共處是很重要的，以下提供一些方法給大家參考：
1.首先是清潔，灰塵、塵蟎是現代人常見的過敏原，家中環境以及冷氣機濾網的定期清理不可少，這是避免過敏惡化的第一步。
2.由於冷氣會使空氣變得乾冷，除了可以在開冷氣的空間中放上一杯水或者配合使用加濕器之外，也可以讓電風扇與冷氣交替使用，因為電風扇不會讓濕度降低，同時也可以節省電費。
3.安裝冷氣時必須注意出風口的位置，避免直吹人的頭部而產生頭痛、頸痛。
4.冷氣的溫度不宜調得過低，若不得已進入冷氣較強的空間，建議穿上薄外套。
5.可以在天氣不這麼熱的時候進行運動，讓身體發熱出汗。但若時間或體力不允許，能趁晚上休息時泡個熱水澡讓身體微微出汗。
6.流汗的狀態下先擦乾身體再進到冷氣房。
7.長期待在冷氣房工作記得隨時補充水分，也能適時地喝一些薑茶，並視情況使用保濕乳液。
３穴位刺激 改善冷氣病許晉嘉總醫師分享，在空閒之餘也可以適度的進行穴位按摩，像是頭頸交界處「風池穴」及手上的「合谷穴」可以改善頭痛或肩頸痠痛緊，合谷穴還可以緩解鼻塞鼻涕，「足三里穴」則可以緩解因貪冷飲而導致的腹部問題。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58351
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