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郭雪芙生日祝福：願世界充滿愛！臉蛋顏值超逆天「看不出來35歲」

▲郭雪芙日前迎來35歲生日，並祝福世界充滿愛，結果逆天的臉蛋和顏值讓粉絲超級驚訝，直呼：「完全看不出來！」（圖／郭雪芙FB）
▲郭雪芙日前迎來35歲生日，並祝福世界充滿愛，結果逆天的臉蛋和顏值讓粉絲超級驚訝，直呼：「完全看不出來！」（圖／郭雪芙FB）

記者詹鎰睿/綜合報導

女星郭雪芙近年憑藉多部戲劇以及實境秀，擄獲眾多粉絲喜愛，而在上個月30日，郭雪芙正式迎來35歲生日，不少粉絲湧入社群平台祝賀女神，就連PTT表特板都特別為她發文慶祝，大家紛紛驚訝直呼：「完全看不出來！」

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郭雪芙上個月30日正式迎來35歲生日，雖然當天依舊在工作，但她也不忘寫下生日願望：「Happy birthday to me，Be brave be love be Consistent，願我們都能身處在充滿愛的世界，感受世界的美好。」

▲郭雪芙參與實境秀後人氣上升，圈起不少觀眾朋友。（圖／郭雪芙FB）
▲郭雪芙參與實境秀後人氣上升，圈起不少觀眾朋友。（圖／郭雪芙FB）
不料，郭雪芙的魅力就連PTT表特板都招架不住，有網友發文分享後廣受好評，「12年雪粉報到」、「35還是很讚，短髮真的好看」、「越沉越香」、「穿比不穿還涼」，也有人驚訝表示，「超正！但竟然35了嗎？」、「我婆原來35了！看不出來。」

事實上，郭雪芙人氣近年來逐漸增加，除了戲劇《華燈初上》的好表現，郭雪芙更參與林心如製作的實境秀《光露營就很忙了》、《光開門就很忙了》，也讓觀眾們看到郭雪芙私下自然的一面，成功甩開過去「假面甜心」的封號，紛紛直呼：「本來不喜歡她，看完被圈粉，太真了！」、「我很感謝林心如，讓我看到電視電影以外的雪芙，越看越愛！」

▲郭雪芙在實境節目秀出私下自然的一面，廣受好評（圖／郭雪芙FB）
▲郭雪芙（右）在實境秀曝光私下自然的一面，廣受好評（圖／郭雪芙FB）

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