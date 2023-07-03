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蔡徐坤捲桃色糾紛剛發聲！又遭曝光「親密照」　他秒回應：不是我

▲蔡徐坤又遭狗仔爆料和另一名女子也有桃色糾紛，還被曝光親密照片。（圖／翻攝自蔡徐坤微博）
▲蔡徐坤又遭狗仔爆料和另一名女子也有桃色糾紛，還被曝光親密照片。（圖／翻攝自蔡徐坤微博）

記者賴禹妡/綜合報導

中國男星蔡徐坤日前被爆料和女子發生一夜情，女方發現懷孕後，蔡徐坤媽媽逼對方墮胎、打擾對方生活。對此，蔡徐坤今（3）日打破沉默發聲，強調和對方是交往關係，交往均屬雙方自願。沒想到聲明一出，他又遭狗仔爆料和另一名女子也有桃色糾紛，還被曝光親密照片，消息曝光後，蔡徐坤立即出面回應：「照片不是我。」 

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大陸娛樂狗仔「推理君江小宴」日前開直播爆料，蔡徐坤和C女在2021年5月發生一夜情，C女一個月後發現自己懷孕了，蔡徐坤媽媽不但要求C女墮胎，還懷疑C女想設局敲詐兒子，暗地裡請私家偵探跟蹤調查，甚至在C女家裝針孔攝影機，讓C女生活受到嚴重打擾。蔡徐坤方在事件爆發後第一時間回應媒體：「不知情。」 

但蔡徐坤今日發聲明指出，自己2年前處於單身狀態，曾和C女交往過，兩人的私事在2021年已經妥善解決，「彼此沒有進一步的糾葛」。蔡徐坤也強調交往一事均屬雙自願，沒有「女方為未成年」、「強制墮胎」等違法行為，希望外界不要散播或誤信謠言。蔡徐坤工作室也表示這傳言不但損害藝人人格權益與社會公眾形象，還涉嫌侮辱誹謗，目前第一階段已經針對侵權行為向法院提出告訴。 

▲蔡徐坤今日發聲明指出，自己2年前處於單身狀態，曾和C女交往過，兩人的私事在2021年已經妥善解決。（圖／翻攝自蔡徐坤微博）
▲蔡徐坤今日發聲明指出，自己2年前處於單身狀態，曾和C女交往過，兩人的私事在2021年已經妥善解決。（圖／翻攝自蔡徐坤微博）
沒想到聲明發出後，大陸第一狗仔卓偉緊接著爆料，除了C女，蔡徐坤還和另一名W小姐有桃色糾紛，兩人於2022年精品品牌活動上認識，之後在蔡徐坤位於上海的住處發生親密關係。W女還表示蔡徐坤每次見面都會沒收手機，私下非常警惕，她還曝光兩人親密關係照片，指稱這是前工作人員傳給她的。對此，蔡徐坤也立即出面回應：「純屬造謠，已去報警！照片不是我。」 

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