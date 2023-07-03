全台最大猜歌盛會！線上海選「猜歌王」

綜藝節目裡的人氣單元全民「猜歌王」推出十週年特別企劃，即日起在北、中、南三地巡迴徵召，進行有史以來該單元最大的一次海選，特別的是，這次海選是採線上模式。即日起至7月4日在全民Party內會開啟獨家線上海選通道，通過一系列PK，將選出三人去到「猜歌王」冠軍賽現場，與來自北、中、南三地的其他猜歌高手一起，角逐「最強猜歌王」的稱號。
記者陳美嘉／高雄報導
這次的線上海選賽分為個人賽和家族賽兩個賽道。只要在7月1日到4日到全民Party「趣味猜歌」玩法內進行遊玩就已經算是參與個人賽的選手，官方將根據猜歌後台數據選出優勝選手，熱愛猜歌的民眾不要錯過。
K歌語音社交APP「全民Party」用猜歌玩法，讓熱愛音樂和社交的年輕人，有了更多玩在一起的機會。全新功能「趣味猜歌」玩法，玩家在遊戲過程中只需口頭說出答案，系統便會自動識別，判定是否得分。不過，手速也是相當重要的，憑手速搶到答題機會才擁有開麥大聲喊出答案的權利。
「趣味猜歌」每局遊戲最多可以支持六位玩家上麥玩耍，玩家們會分為紅藍兩隊組隊作戰，每個隊伍可以商量選擇自己隊伍擅長的曲庫，而兩隊所選的曲庫會在遊戲過程中交替出題，《綜藝大熱門》節目中的同款猜歌模式，包括emoji猜歌、朗讀歌詞猜歌、兩首歌重疊播放猜歌等會隨機出現。整個玩耍過程也因為大家在線及時地交談，變得十分熱鬧和歡樂。