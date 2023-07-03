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NBA／Lillard是拓荒者的超級英雄　但球隊的黎明只能由別人來見證

▲Damian Lillard選擇向拓荒者申請交易，他很可能無法完成自己的忠誠諾言。（圖／美聯社／達志影像）
▲Damian Lillard選擇向拓荒者申請交易，他很可能無法完成自己的忠誠諾言。（圖／美聯社／達志影像）

文/黃建霖

當安海瑟薇飾演的貓女告訴蝙蝠俠他已經為了高譚市奉獻自己的一切時，後者回答他：「Not everything,not yet.」這句話完美地詮釋了蝙蝠俠有多愛他的城市和人民；遺憾的是，也說明了高譚市有多墮落。

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大部份的波特蘭拓荒者球迷都會希望Damian Lillard能留下，並率隊取得冠軍，但這種劇情並不常在體壇——特別是在NBA——上演。運動員本身有自己的一套英雄故事的敘事方式，知其不可為而為知在如今的聯盟中，不在受到稱讚和獎勵；相反的，球星被視為應該在更高的舞台上去克盡天賦，那也是奧林匹克精神所傳達的東西。

蝙蝠俠對高譚的信心，多過於它對自己的信心。Lillard守在拓荒者，不僅僅是為了達成一個承諾，同時也是對自己身份的認同——那是拿下2座NBA總冠軍的Kevin Durant至今都還在尋找的東西。

Lillard堅持了那麼久，他在波特蘭和拓荒者一起通過了如此之多的考驗——Paul Allen過世後，隔年他們打進了西區決賽，前者在球員通道上被情緒淹滿——當你每次回首這一些，不可能不為之動容。但從殘酷的層面來說，這確實也限制了球隊的一些選項，擋住了某些改變策略的可能——特別是在你知我知，這支球隊不存在太高上限的情況下。

現在，Lillard將去追尋他自己的第一枚冠軍戒指，這很符合史詩英雄故事的情節，奧德修斯、海克力斯總是在旅途中，直到他們終於明白自己為何而活。

而對於拓荒者來說，他們不能為Lillard時代的離去感傷太久，因為他們面臨更嚴峻的考驗，Sam Bowie、然後是Greg Oden，他們似乎就是聯盟中屢次做出錯誤選擇的代表，甚至在Lillard的事情上——這種批評不全然公平——外界也有人認為他們不夠當機立斷。

現在他們必須贏回球隊的名聲，而如今隊內將不再存在一個每晚可以為他們無條件貢獻30分的球員了。Scoot Henderson和Shaedon Sharpe沒有保護傘，他們必須自己扛起一切；Jerami Grant和Jusuf Nurkic能否換回重建中需要的資產？這是球團必須去思索的。

無論邁阿密熱火是不是下家，拓荒者是時候結束Lillard時代了。他們彼此之間的連結是如此之強，以至於無法像爵士拍賣Donovan Mitchell和Rudy Gobert那樣當機立斷的交易，這應該是人們想看到的，但只要不能取得成功，這樣的情節就沒有意義。

世界上很少有東西能被稱為是真正意義上的悲劇，大部分只是單一的個人被命運開了一個滑稽且糟糕的玩笑。但Lillard離開拓荒者是徹頭徹尾的悲劇：一名球星在當打之年被迫離開他定義自己的地方，如果他必須完成作為一名超級球星的最終考驗的話。

美國體育專欄作家Dave Deckard在形容這件事時給出一個恰當的比喻：「慢慢腐爛的蛋糕上的裝飾」。拓荒者沒有為Lillard（或許還有CJ McCollum）打造一個足夠贏下冠軍的陣容，但我相信聯盟中換成其他任何一隊，可能也很難辦到。他們犯了一些錯誤，但確實也已經盡力。Lillard這個奢侈品他們是養不起了。

現在重要的是，拓荒者必須證明自己在沒有這位當家球星的情況下，也能贏球。如此，或許我們回首未來，也能感嘆當年的分離終究是對雙方都好的。

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