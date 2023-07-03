NBA／Lillard是拓荒者的超級英雄　但球隊的黎明只能由別人來見證

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蝙蝠俠對高譚的信心，多過於它對自己的信心。Lillard守在拓荒者，不僅僅是為了達成一個承諾，同時也是對自己身份的認同——那是拿下2座NBA總冠軍的Kevin Durant至今都還在尋找的東西。
Lillard堅持了那麼久，他在波特蘭和拓荒者一起通過了如此之多的考驗——Paul Allen過世後，隔年他們打進了西區決賽，前者在球員通道上被情緒淹滿——當你每次回首這一些，不可能不為之動容。但從殘酷的層面來說，這確實也限制了球隊的一些選項，擋住了某些改變策略的可能——特別是在你知我知，這支球隊不存在太高上限的情況下。
現在，Lillard將去追尋他自己的第一枚冠軍戒指，這很符合史詩英雄故事的情節，奧德修斯、海克力斯總是在旅途中，直到他們終於明白自己為何而活。
而對於拓荒者來說，他們不能為Lillard時代的離去感傷太久，因為他們面臨更嚴峻的考驗，Sam Bowie、然後是Greg Oden，他們似乎就是聯盟中屢次做出錯誤選擇的代表，甚至在Lillard的事情上——這種批評不全然公平——外界也有人認為他們不夠當機立斷。
現在他們必須贏回球隊的名聲，而如今隊內將不再存在一個每晚可以為他們無條件貢獻30分的球員了。Scoot Henderson和Shaedon Sharpe沒有保護傘，他們必須自己扛起一切；Jerami Grant和Jusuf Nurkic能否換回重建中需要的資產？這是球團必須去思索的。
無論邁阿密熱火是不是下家，拓荒者是時候結束Lillard時代了。他們彼此之間的連結是如此之強，以至於無法像爵士拍賣Donovan Mitchell和Rudy Gobert那樣當機立斷的交易，這應該是人們想看到的，但只要不能取得成功，這樣的情節就沒有意義。
世界上很少有東西能被稱為是真正意義上的悲劇，大部分只是單一的個人被命運開了一個滑稽且糟糕的玩笑。但Lillard離開拓荒者是徹頭徹尾的悲劇：一名球星在當打之年被迫離開他定義自己的地方，如果他必須完成作為一名超級球星的最終考驗的話。
美國體育專欄作家Dave Deckard在形容這件事時給出一個恰當的比喻：「慢慢腐爛的蛋糕上的裝飾」。拓荒者沒有為Lillard（或許還有CJ McCollum）打造一個足夠贏下冠軍的陣容，但我相信聯盟中換成其他任何一隊，可能也很難辦到。他們犯了一些錯誤，但確實也已經盡力。Lillard這個奢侈品他們是養不起了。
現在重要的是，拓荒者必須證明自己在沒有這位當家球星的情況下，也能贏球。如此，或許我們回首未來，也能感嘆當年的分離終究是對雙方都好的。