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NONO遭小紅老師提告「5大罪名」　北檢今分他字案列被告展開偵辦

▲小紅老師日前提告NONO，涉犯性騷、性侵、性侵未遂等5罪名，北檢今（3）列他字案偵辦。（圖／記者潘千詩攝，2023.06.30）
▲小紅老師日前提告NONO，涉犯性騷、性侵、性侵未遂等5罪名，北檢今（3）列他字案偵辦。（圖／記者潘千詩攝，2023.06.30）

記者林莞茜／綜合報導

網紅直播主「小紅老師」日前到台北地檢署按鈴申告藝人NONO（陳宣裕）涉嫌性騷、性侵、性侵未遂、強制猥褻、性侵未成年少女等5項罪名，並提交20多名被害人事證，台北地檢署今（3）日已依流程，在下午正式分「他字案」，指定由婦幼專組檢察官偵辦。

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MeToo風暴延燒，各界陸續傳出性騷案例，其中政治評論員王丹被控性侵未遂、網紅朱學恒則告發自己性騷擾台北市議員鍾沛君，以及藝人NONO被控涉嫌性騷、性侵、性侵未遂、強制猥褻、性侵未成年少女。

▲NONO照片遭冒用。（圖／NONO臉書）
▲NONO被控涉嫌性騷、性侵、性侵未遂、強制猥褻、性侵未成年少女。（圖／NONO臉書）
日前小紅老師發表聲明，稱NONO這20年來不斷找上各種職業、各種年紀的女性下手，「利用臉書、微信、IG等不同媒介，或是直接在電視台工作之便，未經同意對受害者強制性侵或強制猥褻，包含芳療師、八大工作者等人，人數多達20位以上」，而他也與已知的被害者達成共識，決定在上（6）月30日對NONO提出告訴，「就算NONO在演藝圈在社會上的權力與財力都是我的好幾十倍，就算所有的惡劣話語24小時不斷的攻擊我，就算這場戰役很難很難，我依然會勇敢地走到最後，希望今天之後不會再有人需要承受這樣的傷害與困難重重的過程。我會義無反顧地讓這種惡狼消失在人間與演藝圈，避免更多無助的女孩受害」。

針對此事，內勤檢察官立即開庭，經小花老師2個小時仔細陳述受害經過，並當庭提出自己整理的其他網友受害紀錄等相關事證，北檢則在已依流程在3日下午正式分「他字案」，指定由婦幼專組檢察官偵辦。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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