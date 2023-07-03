NONO遭小紅老師提告「5大罪名」　北檢今分他字案列被告展開偵辦

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日前小紅老師發表聲明，稱NONO這20年來不斷找上各種職業、各種年紀的女性下手，「利用臉書、微信、IG等不同媒介，或是直接在電視台工作之便，未經同意對受害者強制性侵或強制猥褻，包含芳療師、八大工作者等人，人數多達20位以上」，而他也與已知的被害者達成共識，決定在上（6）月30日對NONO提出告訴，「就算NONO在演藝圈在社會上的權力與財力都是我的好幾十倍，就算所有的惡劣話語24小時不斷的攻擊我，就算這場戰役很難很難，我依然會勇敢地走到最後，希望今天之後不會再有人需要承受這樣的傷害與困難重重的過程。我會義無反顧地讓這種惡狼消失在人間與演藝圈，避免更多無助的女孩受害」。
針對此事，內勤檢察官立即開庭，經小花老師2個小時仔細陳述受害經過，並當庭提出自己整理的其他網友受害紀錄等相關事證，北檢則在已依流程在3日下午正式分「他字案」，指定由婦幼專組檢察官偵辦。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110