產業大缺工 勞動部推兩方案助攻民眾求職解決人力短缺

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，為協助解決零售服務業人力短缺的問題，勞動部端出「銀髮人才職場重返計畫」，透過小團體課程與職場見習活動強化中高齡與高齡民眾的求職自信，課程內容包括職涯探索及優化面試技巧，同時進行職場體驗並現場媒合，協助中高齡及高齡民眾重新踏入職場。
劉邦棟表示，中高齡及高齡者雖然體力比不上年輕人，但其人生歷練、穩定性及工作態度是他們最大優勢，鼓勵企業主可多聘僱中高齡及高齡勞工，勞動部也有「中高齡職務再設計」、「職場學習再適應」、「僱用獎助措施」等計畫可供補助。
下半年雲嘉南分署有3場銀髮職場重返研習的系列課程，台南新營場次將於7月19-21日開課，職場見習單位為家樂福新營店，歡迎感興趣的民眾踴躍報名，另外對相關方案有興趣的民眾可向各區就業中心詢問。
勞動部推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，符合資格民眾每月可獲得6000元到10000元獎勵金，鼓勵失業民眾投入；另外還有銀髮人才職場重返計畫，協助中高齡、高齡人才就業再出發，兩方案來改善產業面臨缺工問題。
勞動部雲嘉南分署長劉邦棟說，疫後迎來產業復甦，目前疫後缺工就業方案針對餐飲業的內、外場服務員和廚務人員與旅宿業的房務員、清潔人員等職缺進行專案媒合，民眾經就業中心推介受僱專案職缺，一般身分失業勞工每月有6000元就業獎勵，若是中高齡、二度就業婦女等特定對象，每月可領10000元獎勵金，最長可領12個月；另外失業者參加缺工工作相關職業訓練，結訓後也有獎勵金可領，每人發給5000元，鼓勵民眾積極投入。
此外，為協助解決零售服務業人力短缺的問題，勞動部端出「銀髮人才職場重返計畫」，透過小團體課程與職場見習活動強化中高齡與高齡民眾的求職自信，課程內容包括職涯探索及優化面試技巧，同時進行職場體驗並現場媒合，協助中高齡及高齡民眾重新踏入職場。
劉邦棟表示，中高齡及高齡者雖然體力比不上年輕人，但其人生歷練、穩定性及工作態度是他們最大優勢，鼓勵企業主可多聘僱中高齡及高齡勞工，勞動部也有「中高齡職務再設計」、「職場學習再適應」、「僱用獎助措施」等計畫可供補助。
下半年雲嘉南分署有3場銀髮職場重返研習的系列課程，台南新營場次將於7月19-21日開課，職場見習單位為家樂福新營店，歡迎感興趣的民眾踴躍報名，另外對相關方案有興趣的民眾可向各區就業中心詢問。