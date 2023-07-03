野球名人房／啦啦隊女神降臨！彭政閔生涯最終戰讓小安印象深刻？
之前《野球名人房》邀請過許多中華職棒現役及退役球星上節目和觀眾朋友分享他們的棒球路，本周決定換個口味，邀請中信兄弟啦啦隊Passion Sisters隊長廖小安上節目和東哥及何美聊他的啦啦隊經歷。
運動中心/綜合報導
要成為職棒啦啦隊有多困難？小安表示：「我是2017年才進入中信兄弟，當時是先從幾百人之中選出50個，再慢慢篩選最後四至五個，我記得當時我是表演小野貓，剛好那一段舞蹈有吸引到評審，能夠進入中信兄弟啦啦隊真的很開心」。
擔任Passion Sisters六年的時間裡，小安印象最深刻的比賽是哪一場？她說：「2019年總冠軍戰的最後一場印象非常深刻，那場比賽不僅是該年度的最後一場比賽，也是彭政閔生涯最終戰，當時中信兄弟大幅度落後，就有球迷自發性號召全場球迷站起來為中信兄弟及彭政閔加油打氣，當下我在舞台上真的快哭了」。
除了棒球隊之外，中信也建立一支籃球隊，所以Passion Sisters也成為「籃棒雙棲」的啦啦隊，究竟跳籃球跟棒球的應援有什麼不同？姐妹們私底下相處又是如何呢？7/3（一）晚上八點鐘，敬請準時收聽收看《野球名人房》。