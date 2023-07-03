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分析死因與預防，為降低新生兒死亡率的關鍵
若想降低新生兒死亡率，必須兼顧出生數的上升及與死亡數的減少，但哪個比較容易達成？台大醫院雲林分院小兒部主任周弘傑解答，在死亡數維持不變的狀況下，新生兒需增加 1000 名以上，死亡率才會隨之下降；反之，如果新生兒出生數不變，則只需要讓 300 個孩子存活，就可以降低死亡率。
不過周弘傑也觀察到，今年一至五月出生數，與 2022 年相比減少了約 1000 名，去年是虎年，可能影響夫妻生育意願，但今年不是，理應會有更多人願意生育，去年與今年同月份區間的出生數，卻已經出現差距。
這現象代表著，政府近年祭出許多措施鼓勵生育，可是成效可能有限，對此周弘傑強調，「未知死焉知生？」只有知道新生兒死亡原因，才能知道未來改善的方向，思考該加強父母及照顧者衛教知識，或是醫療端的整合、政府政策上的努力等。即便只是加強衛教，也能預防死亡的發生。
不同年齡別死因也不同，周產期呼吸疾患位居第一
周弘傑指出，若以天數區分新生兒的死亡，新生兒於 0 天死亡的比例最高，其次是 1 至 6 天與 7 至 27 天。以新北市 CDR（Children Death Review）為例，新生兒死因多與早產（極低出生體重／心肺衰竭／極度不成熟）、周產期窒息、先天畸形及染色體異常、顱內出血、子宮頸閉鎖不全影響有關，但不同年齡別，死亡原因也不盡相同。
醫護人員都應學習新生兒急救
其中位居死因第一名的「源於周產期的呼吸疾患」是可以預防的，馬偕兒童醫院新生兒加護病房主任詹偉添指出，所謂「黃金一分鐘」，即可挽救新生兒的生命，因此改善急救待命措施相當重要。
林口長庚紀念醫院新生兒科主任江明洲提到，約 85% 的新生兒在出生後 30 秒內能自行呼吸，但依然有 5% 的寶寶需要正壓換氣幫助，2% 需插管。詹偉添補充，2020 年台灣新生兒約 16 萬，粗估需要呼吸幫助的孩子佔 10%；需要甦醒球按壓者為 29.4%；胸外案壓為 2.7%。
江明洲指出，在所有發生缺氧情形的新生兒中，其中高達 6 成可預防，而 4 成需要醫護人員當下的應變來避免遺憾。因此詹偉添認為，只要有機會接觸到新生兒的醫護人員，無論是在醫學中心、區域級醫院或診所服務，人人都應學習如何對新生兒施作緊急救命措施。
黃金一小時，將改變新生兒的一生
不僅黃金一分鐘，黃金一小時的照護也可以避免未來身體的危害，在新生兒出生後的一小時，醫師們應該注意預防感染、母奶哺育、營養、失溫等問題，並能及時判斷與處理，「一個小時的作為將改變小朋友的一生。」
另外，過去認為「新生兒先天畸形或染色體異常」難預防，詹偉添提到，其實先天異常多與母親懷孕期間或是習慣有關。但成功大學醫學院公共衛生研究所教授呂宗學認為，現行死因分析多與健保資料庫的公開資料去分析，並無監測系統能了解孕婦懷孕前、懷孕中的問題，及帶給腹中寶寶的影響，這部分需要跨部會合作，如何運行將是未來面對的問題。
面對新生兒死亡率逐年上升的現況，新生兒科醫學會理事長林鴻志強調，「沒有嬰兒、就沒有兒童；沒有兒童，過家就沒有未來，因此降低新生兒死亡率只是起步，台灣不比日、韓差，若想改變現況，相信透過跨領域的協助，與政府介入幫忙，台灣一定做得到。」
文／陳韋彤
諮詢專家：台大醫院雲林分院小兒部主任周弘傑、馬偕兒童醫院新生兒加護病房主任詹偉添、林口長庚紀念醫院新生兒科主任江明洲、新生兒科醫學會理事長林鴻志
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 台灣新生兒死亡率／2022 年每千個寶寶有 2.8 名無法存活！出生呼吸困難致死、先天疾病其實都有機會預防