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高齡產婦增加，產科併發症機率也提高
早產和低出生體重的新生兒，與孕婦本身生產狀態有關，台大醫院雲林分院小兒部主任周弘傑分析，原因包括高齡、人工生殖輔助受孕及多包胎。高於 35 歲生育即視為高齡產婦，近年在孕婦的佔比越來越高，而 20 至 34 歲的孕婦比例正在減少，英國高齡產婦占比為 19.3%、瑞典 21.3%，我國則高達 38.5%。
高齡產婦的增加，代表妊娠期間的疾病發生率將提升，馬偕兒童醫院新生兒加護病房主任詹偉添補充，相關產科併發症包含羊水栓塞、產後出血、妊娠高血壓等，與新生兒出生後的健康息息相關。若能提早發現和積極治療危險妊娠，減少產科併發症與新生兒不良預後，即可有效降低產婦和新生兒的死亡率。
周弘傑也認為，需檢視給予懷孕婦女的關懷是否足夠，以及有沒有幫助他們在正確的時間、正確的地點生產。但關懷不是僅撥打一通電話，關心媽媽有沒有哺餵母奶就能解決，而是需要透過實際由政策及醫療端合作，落實婦女能夠真正安心待產、安胎。
周產期網路計畫，及時轉診高危險妊娠孕婦與新生兒照護
為了守護母嬰健康，衛生福利部於 2021 年時辦理「周產期網路計畫」，目標讓孕產婦獲得連續、完整的醫療照護。國家衛生研究院群體健康科學研究所主治醫師陳美惠說明，其運作方式，即由重點醫院統籌規劃，並建立新生兒外接團隊，強化高危險妊娠轉診、處置能力及新生兒加護照護。
陳美惠提到，孕產婦若有嚴重高血壓、前置胎盤、早產跡象，從基層院所走入重點醫院非常重要，而新生兒若有呼吸窘迫、抽搐或敗血症等狀況，由新生兒外接團隊出勤外接，將其送至重點醫院治療，或許能有效預防一些遺憾。串連相關資源，完善自周產期起的新生兒照護，期降低孕產婦及嬰幼兒可預防的死亡，減少失能。
新生兒是生命歷程健康的基礎，以母嬰照護為核心的周產期醫療是必要的根基。因此應落實分級醫療，讓各層級院所可以分工合作、資源共享，提高孕產婦及新生兒照護量能。兒科醫師們呼籲，醫療端讓婦產科及新生兒科共同合作，政策端則需思考如何兼顧母嬰健康，如此便有機會降低孕婦與新生兒死亡率。
文／陳韋彤
諮詢專家：台大醫院雲林分院小兒部主任周弘傑、馬偕兒童醫院新生兒加護病房主任詹偉添、國家衛生研究院群體健康科學研究所主治醫師陳美惠
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 台灣新生兒死亡率／新生兒死因多與早產、低出生體有關！如何關心孕婦、完善周產期照護將成關鍵