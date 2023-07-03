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台灣新生兒死亡率／新生兒死因多與早產、低出生體有關！如何關心孕婦、完善周產期照護將成關鍵

台灣新生兒死亡率／新生兒死因多與早產、低出生體有關！如何關心孕婦、完善周產期照護將成關鍵
台灣新生兒死亡率／新生兒死因多與早產、低出生體有關！如何關心孕婦、完善周產期照護將成關鍵

Heho健康

台灣新生兒死亡率上升中，孕產婦死亡率也正在提升，兩者息息相關。新生兒死亡年齡別，以出生 0 天不幸死亡的案例為多數，死亡原因多伴隨母親妊娠的疾病與問題，因此如何關心孕婦在周產期間的照顧問題，將是增進母嬰健康與降低死亡率的關鍵。

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新生兒的死因與周產期間呼吸疾患、早產、低出生體重有關，當出生數下降，早產數卻增加，即代表其死亡率有上升的可能。而台灣現在也面對另一個問題，是孕產婦的死亡率提高，2021 年共 22 名孕婦死亡（2020 年 21 名）；以每 10 萬活產數來計算，死亡率約 14（2020 年死亡率約 13）。

高齡產婦增加，產科併發症機率也提高

早產和低出生體重的新生兒，與孕婦本身生產狀態有關，台大醫院雲林分院小兒部主任周弘傑分析，原因包括高齡、人工生殖輔助受孕及多包胎。高於 35 歲生育即視為高齡產婦，近年在孕婦的佔比越來越高，而 20 至 34 歲的孕婦比例正在減少，英國高齡產婦占比為 19.3%、瑞典 21.3%，我國則高達 38.5%。

高齡產婦的增加，代表妊娠期間的疾病發生率將提升，馬偕兒童醫院新生兒加護病房主任詹偉添補充，相關產科併發症包含羊水栓塞、產後出血、妊娠高血壓等，與新生兒出生後的健康息息相關。若能提早發現和積極治療危險妊娠，減少產科併發症與新生兒不良預後，即可有效降低產婦和新生兒的死亡率。

周弘傑也認為，需檢視給予懷孕婦女的關懷是否足夠，以及有沒有幫助他們在正確的時間、正確的地點生產。但關懷不是僅撥打一通電話，關心媽媽有沒有哺餵母奶就能解決，而是需要透過實際由政策及醫療端合作，落實婦女能夠真正安心待產、安胎。

周產期網路計畫，及時轉診高危險妊娠孕婦與新生兒照護

為了守護母嬰健康，衛生福利部於 2021 年時辦理「周產期網路計畫」，目標讓孕產婦獲得連續、完整的醫療照護。國家衛生研究院群體健康科學研究所主治醫師陳美惠說明，其運作方式，即由重點醫院統籌規劃，並建立新生兒外接團隊，強化高危險妊娠轉診、處置能力及新生兒加護照護。

陳美惠提到，孕產婦若有嚴重高血壓、前置胎盤、早產跡象，從基層院所走入重點醫院非常重要，而新生兒若有呼吸窘迫、抽搐或敗血症等狀況，由新生兒外接團隊出勤外接，將其送至重點醫院治療，或許能有效預防一些遺憾。串連相關資源，完善自周產期起的新生兒照護，期降低孕產婦及嬰幼兒可預防的死亡，減少失能。



新生兒是生命歷程健康的基礎，以母嬰照護為核心的周產期醫療是必要的根基。因此應落實分級醫療，讓各層級院所可以分工合作、資源共享，提高孕產婦及新生兒照護量能。兒科醫師們呼籲，醫療端讓婦產科及新生兒科共同合作，政策端則需思考如何兼顧母嬰健康，如此便有機會降低孕婦與新生兒死亡率。

文／陳韋彤

諮詢專家：台大醫院雲林分院小兒部主任周弘傑馬偕兒童醫院新生兒加護病房主任詹偉添、國家衛生研究院群體健康科學研究所主治醫師陳美惠

本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 台灣新生兒死亡率／新生兒死因多與早產、低出生體有關！如何關心孕婦、完善周產期照護將成關鍵

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