旅客旅遊便利　參山處中彰旅宿免費接駁上路

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參山處長曹忠猷指出，配合交通部促進役後觀光政策，第一階段推出的中彰7條路線免費接送服務，與5家小客車租賃業者、15家旅宿業者合作，民眾若想安排到中彰旅行，只要事先與旅宿飯店業者預約，即可享有免費接駁服務，請國內外遊客多利用。另外參山處也持續受理新路線申請，請小客車租賃業者與旅宿業者合作申請。
首批旅宿業台中有梨山賓館、福壽山農場、惠來谷關溫泉會館、神木谷假期大飯店、日光溫泉會館、麒麟峰溫泉會館、屋頂上的天空、武陵賓館、富野渡假村、台中港酒店、東勢林場森林渡假會館等11家。彰化地區有鹿遊人文民宿、二鹿行館、宮后文旅、天后民宿等4家，共7條接駁路線。
參山處指出，參山轄管觀光圈範圍從竹竹苗到中彰共5縣市，為了提升國內外遊客人次，同時提升旅遊品質，配合交通部觀光局的在地接駁服務政策，一方面業者可以透過免費接送的服務品質吸引更多遊客，提升服務口碑，另一方面也能夠達到整個觀光圈的觀光產業鏈串連。
「在地接駁服務」申請，新的路線將陸續提供中彰竹竹苗小客車租賃業、旅宿業者申請「在地接駁服務」，由旅宿業者與小客車租賃業者合作提供定時、定點、免費接駁旅客往返「運輸場站至住宿地點」的服務，以補足公共運輸場站至旅宿的「最後1哩路」，交通部觀光局得視經費支應情形，提前公告停止受理補助申請。