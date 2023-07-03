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旅客旅遊便利　參山處中彰旅宿免費接駁上路

▲谷關溫泉(圖／參山處提供2023.7.3)
▲谷關溫泉(圖／參山處提供2023.7.3)

記者柳榮俊/台中報導

為提升國內外自由行旅客旅遊便利性，交通部觀光局補助小客車租賃業與旅宿業合作提供旅客在地接駁服務即日起上路，參山國家風景區管理處首批核定中彰地區5家小客車租賃業者與15家旅宿業者合作，推出7條路線免費接駁遊客從交通場站到旅宿地點。民眾到中彰旅遊，即可在高鐵烏日站、臺中火車站、彰化火車站、豐原火車站、朝馬轉運站等運輸場站搭乘小客車，往返住宿地點，提升旅遊交通便利性。

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參山處長曹忠猷指出，配合交通部促進役後觀光政策，第一階段推出的中彰7條路線免費接送服務，與5家小客車租賃業者、15家旅宿業者合作，民眾若想安排到中彰旅行，只要事先與旅宿飯店業者預約，即可享有免費接駁服務，請國內外遊客多利用。另外參山處也持續受理新路線申請，請小客車租賃業者與旅宿業者合作申請。


首批旅宿業台中有梨山賓館、福壽山農場、惠來谷關溫泉會館、神木谷假期大飯店、日光溫泉會館、麒麟峰溫泉會館、屋頂上的天空、武陵賓館、富野渡假村、台中港酒店、東勢林場森林渡假會館等11家。彰化地區有鹿遊人文民宿、二鹿行館、宮后文旅、天后民宿等4家，共7條接駁路線。


參山處指出，參山轄管觀光圈範圍從竹竹苗到中彰共5縣市，為了提升國內外遊客人次，同時提升旅遊品質，配合交通部觀光局的在地接駁服務政策，一方面業者可以透過免費接送的服務品質吸引更多遊客，提升服務口碑，另一方面也能夠達到整個觀光圈的觀光產業鏈串連。


「在地接駁服務」申請，新的路線將陸續提供中彰竹竹苗小客車租賃業、旅宿業者申請「在地接駁服務」，由旅宿業者與小客車租賃業者合作提供定時、定點、免費接駁旅客往返「運輸場站至住宿地點」的服務，以補足公共運輸場站至旅宿的「最後1哩路」，交通部觀光局得視經費支應情形，提前公告停止受理補助申請。

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